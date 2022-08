Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse

Ao todo participam da competição 6 times, com jogos sempre aos sábados e domingos, realizados no Campo Municipal José Ferreira Neto.

1ª Rodada do Campeonato Municipal de Veteranos – No fim de semana, três partidas marcaram a abertura do Campeonato Municipal de Veteranos de 2022. Na tarde de sábado, 20, o Revelação venceu por 3 a 1, a equipe do Itaposse/São José. Já no domingo, 21, o A.F.C derrotou o Vila Nova, por 2 a 0. Na sequência, o Paulista e o Rincão empataram em 1 a 1.

A próxima rodada acontece nos dias 27 e 28, com o Rincão enfrentando o Vila Nova no sábado, às 15h. Já no domingo, o Itaposse/São José encara o Paulista, às 8h, e às 9h45, é a vez do Revelação jogar contra o A.F.C.

Ao todo participam da competição 6 times, com jogos sempre aos sábados e domingos, realizados no Campo Municipal José Ferreira Neto. O campeonato é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

