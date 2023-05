Grupo UniEduK abre inscrições para o Vestibular 2023 – Turmas de Agosto

Provas podem ser realizadas de forma on-line ou presencial na UniMAX Indaiatuba e UniFAJ Jaguariúna; inscrições são gratuitas

O Grupo UniEduK está com inscrições abertas para o Vestibular 2023, com turmas para agosto. As oportunidades são para estudar no Centro Universitário Max Planck (UniMAX), em Indaiatuba, no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e na Faculdade de Agronegócios de Holambra (FAAGROH). As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas no site processoseletivo.grupounieduk.com.br.

O Vestibular pode ser realizado de forma on-line a qualquer momento e de qualquer lugar. Já para aqueles que desejarem, há a opção de realizar a prova presencialmente. Nesse formato, a prova será aplicada no dia 24 de junho (sábado), com horário ainda a ser definido.

Também há a possibilidade utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Nesses casos, não é preciso fazer o vestibular.

O Grupo UniEduK oferece mais de 20 opções de cursos nas áreas de Saúde, Engenharias, Gestão e Negócios. São nove campis em três unidades nas cidades de Indaiatuba, Jaguariúna e Holambra.

Para a diretora geral da UniMAX, professora Luciana Mori, se formar em um curso de graduação atualmente é a melhor forma de estar pronto para os desafios profissionais.

“O mercado está cada vez mais competitivo e exigente, por isso se formar num curso de ensino superior vai proporcionar um grande diferencial na carreira e na busca pelo sucesso profissional”, salienta. “E esse é o nosso propósito: oferecer a melhor estrutura educacional, capacitando nossos alunos e futuros profissionais para o mercado de trabalho”, salienta.

Método de ensino

Nos cursos do Grupo UniEduK, o estudante aprende na prática, com a dinâmica de aprendizagem inovadora que garante, no mínimo, 50% de aulas práticas desde o primeiro dia de faculdade. Dessa forma, o aluno vivencia sua profissão no período de estudos, o que permite uma formação altamente qualificada e uma carreira profissional promissora. As instituições de ensino do Grupo UniEduK são aprovadas com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC).

“Os cursos são ofertados em campi com estruturas modernas, equipamentos dotados de tecnologias de última geração, além de professores altamente capacitados e que são referências no mercado nas áreas em que atuam. Ou seja, tudo isso está à disposição do aluno para que se torne o melhor na profissão que escolheu”, ressalta o diretor geral da UniFAJ, professor Flávio Pacetta. “Atualmente oferecemos diversas opções de incentivo e bolsas para que os alunos iniciem seus estudos em nossas três instituições de ensino, que estão entre as melhores do Brasil.”



Confira a lista completa de cursos do Grupo UniEduK:

Gestão e Negócios

• Administração

• Ciências Contábeis

• Direito



Engenharias

• Arquitetura e Urbanismo

• Ciência da Computação

• Engenharia Agronômica

• Engenharia Civil

• Engenharia de Controle e Automação

• Engenharia de Produção

• Engenharia Elétrica

• Engenharia Mecânica



Saúde

• Biomedicina

• Educação Física

• Enfermagem

• Farmácia

• Fisioterapia

• Medicina Veterinária

• Nutrição

• Psicologia



Tecnólogos

• Gastronomia

• Gestão da Produção Industrial

• Gestão de Recursos Humanos

• Gestão Pública

• Processos Gerenciais

• Logística

• Marketing



Licenciatura

• Pedagogia

