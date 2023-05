Período de frio: Holambra oferece aulas alternativas em substituição a natação e hidroginástica

O Departamento Municipal de Esportes está com inscrições abertas até o dia 16 de maio para o Campeonato de Futebol Master de Holambra. As equipes interessadas devem ir até a sede do setor, que fica no Estádio Municipal Zeno Capato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, para fazer o cadastro. Podem participar atletas nascidos até 1983 que trabalham, moram ou tenham nascido na cidade.

“Cada equipe deverá ter no mínimo 15 e, no máximo, 22 jogadores”, explicou o diretor da pasta, Pedro Paoliello Machado de Souza. “Ela poderá ser composta por até 5 atletas convidados, ou seja, que não tenham vínculo direto com Holambra”.

A competição terá início em 20 de maio e as partidas serão realizadas no Estádio Municipal sempre às sextas, sábados e domingos. O time campeão e o vice, assim como o artilheiro, a defesa menos vazada, o melhor jogador do campeonato e o melhor jogador da final receberão troféus e medalhas.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento ou por meio do telefone (19) 3802-4711.

