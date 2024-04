Inovação e eficiência: os drones na transformação da fiscalização em Jaguariúna

Com o fim da janela partidária, dá-se um novo momento para a política local

Terminou! A janela partidária, período em que vereadores e vereadoras podem trocar de partido sem prejuízos, terminou neste sábado, 05.

O momento dá fim a dança das cadeiras e movimenta o cenário político em Jaguariúna, tendo em vista as mudanças partidárias que ocorreram durante deste período.

Com a atualização da legislação, cada partido tem um número limite de candidatos, que foi reduzido. Neste cenário os partidos buscam reorganizar as possibilidades para atingir o objetivo de eleger o maior número possível de representantes.

A mudança realizada durante este período de janela partidária é um reflexo da câmara federal que influencia nas nominatas municipais. Um partido com mais eleitos tem mais recursos, por exemplo. Este movimento também é pensando nas eleições estaduais de 2026.

No legislativo de Jaguariúna trocaram de legenda: Francisco, Menezes, Ana Paula, Wanderley, Ton, Romilson, Muniz, Rodriguinho e Morrinho. Permaneceram no partido eleito: Walter Tozzi, Silva que está há 35 anos filiado ao mesmo partido, Cecon e Dr. Junior.

Confira como fica o municipal:

Vereador Partido anterior Partido atual Afonso Lopes Silva Cidadania Cidadania Ana Paula Espina PDT Podemos Cristiano Cecon MDB MDB Erivelton Prôencio PSD NOVO Francisco de Souza PTB Progressistas Dr. Junior Podemos Podemos José Muniz DEM MDB Rodrigo de Souza PTB Progressistas Romilson Silva DEM MDB Silvio Menezes Cidadania PSD Wanderley Filho Avante Republicanos William Morrinho PDT Podemos Walter Tozzi MDB MDB

Diante deste cenário é possível analisar que 69% dos vereadores mudaram de partido (9). Agora a casa conta com a maioria das cadeiras (30%) ocupadas por vereadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). É o dobro do que havia no começo do mandato.

Veja como ficou a composição por partidos

MDB 4 Podemos 3 Progressistas 2 Republicanos 1 PSD 1 Cidadania 1 NOVO 1

O MDB reforça sua força na política local com quatro vereadores. Além de Cristiano Cecon e Walter Tozzi, integram a bancada emedebista os vereadores José Muniz e Romilson Silva.

O partido foi lançado no fim de 1965 por deputados e senadores que faziam oposição à ditadura militar instituída no Brasil em abril de 1964. Atualmente, o MDB é presidido pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB). É seu segundo mandato no posto. Em outubro passado, ele foi reeleito após convenção nacional que renovou o diretório nacional e a Executiva Nacional.

