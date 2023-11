Governo paulista assina ordem de serviço para construção de 167 casas no interior, com investimento de R$24,2 milhões

Roubos e furtos de motos cresceram 56% na capital. Na região metropolitana, o crescimento foi de 47,4% (de 14.222 para 20.957). O modelo CG (125, 150, 160) ainda continua em destaque e representa 36% das ocorrências (4.769 de 12.956 ocorrências na Capital), de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) validados pela Ituran, autotech líder global em monitoramento veicular.

Segundo o coordenador de operações da Ituran, Fernando Correia, o furto prevalece para esse modelo de moto. “Em 2022, a proporção de furto estava em 72,32% e, em 2023, já está em 78,26%, ou seja, os furtos para esse modelo aumentaram”, analisou o especialista da Ituran.

A região da Lapa, Santo Amaro e Capão Redondo eram os bairros preferidos para ocorrências desse modelo em 2022. Em 2023, os bairros em destaque para esse modelo são: Capão Redondo (com aumento de 55%), Lapa (com aumento de 16% e Vila Mariana, que no ano passado não estava entre os Top 10, galgou para terceira colocação). Os dias da semana preferido pelos bandidos são quinta, quarta e sexta, respectivamente nessa ordem. Já os horários são: noite, tarde e manhã, respectivamente nessa ordem.

Osasco é a região que está em segundo colocado no ranking de ocorrências de motos. Um aumento de 66% em comparação ao mesmo período do ano passado. A proporção de furto nessa região prevalece com a mesma média do ano anterior, 73% no furto para 27% de roubo. Depois da região central, o bairro Veloso entrou em segundo colocado no ranking, quando em 2022 o bairro Veloso ocupava a 14º posição (aumento de 246% de ocorrências no bairro Veloso – de 13 para 45).

No Bairro Veloso, segundo Correia, notamos que em 2022 a proporção de furto estava em 53,85%, já o roubo em 46,15%. Em 2023, o furto teve um aumento – foi 64,44% para 35,56% de roubo na proporção. “Outra característica que notamos nesse bairro foi aumento de 220% nas ocorrências no período noturno e madrugada (de 10 para 32) – onde em 2022 o roubo predominava com 60% e, em 2023, houve uma virada no tipo de ocorrência – em 2023 o furto predomina com 65% das ocorrências”, notou Correia.

Motos de alta cilindrada

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) validados pela Ituran, houve aumento de 47% nas ocorrências para os modelos acima de 500cc. Em destaque, a CB500.

O ranking top 10 para modelos acima de 500cc são CB500, CB600, Triumph Tiger 900, BMW R1200, BMW R1250, Yamaha Tmax, Triumph Tiger 800, Kawasaki Versys 650, BMW F650, BMW F800, respectivamente nessa ordem. As avenidas em destaques são Avenida dos Bandeirantes, Via dos Imigrantes e Avenida das Nações Unidas.

Em 2022, o bairro em destaque era Butantã, em seguida Vila Matilde e Itaim Bibi. Em 2023, as ocorrências migraram para região Sul da capital – os bairros em destaque são: Jabaquara, Vila Andrade e Santo Amaro.

O Bairro de Jabaquara, segundo análise da Ituran, teve um aumento de 106% (de 16 para 33), Vila Andrade registrou um aumento de 74% (de 19 para 31) e, Santo Amaro, elevação de 94% (de 16 para 31). O dia da semana preferido na capital é domingo, aumento de 65% comparando com o mesmo período do ano passado (de 252 para 415), seguido vem o sábado com aumento de 103% (de 139 para 282). O horário preferido na capital é Noite e Tarde, respectivamente nessa ordem.

O coordenador de operações da Ituran, Fernando Correia, aponta que comparando a região metropolitana de SP, em 2023 a cidade de Guarulhos está em destaque com aumento de 41% das ocorrências. “Em 2022, Guarulhos estava em 4º colocado do ranking e em 2023 está em 2º colocado – logo após a capital. O local preferido é o acesso para Via Dutra, Est da Olaria e Via Ayrton Senna da Silva – dia preferido: aos domingos no período noturno”, constatou.

