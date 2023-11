Jaguariúna amplia em quase 50% capacidade de atendimento nas UBS

A Saúde de Jaguariúna ampliou em quase 50% a capacidade de atendimento nas unidades básicas de saúde (UBSs), que em vez de 11 agora contam com 16 equipes credenciadas como Estratégia Saúde da Família (ESF) pelo Ministério da Saúde. Mais que uma ampliação de serviços, a medida representa uma evolução para um atendimento cada vez mais humanizado, voltado à saúde integral das famílias.

O trabalho é realizado pelas equipes de saúde da família que atuam na UBS e em sua área de abrangência e leva em conta não só o indivíduo, mas o contexto familiar e a realidade do território em que vive. Segundo a Secretaria de Saúde, a equipe multiprofissional de Saúde da Família é composta por, no mínimo: médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.

LEIA TAMBÉM:

O trabalho do Saúde da Família inclui o cuidado contínuo, a realização de pequenos procedimentos, bem como atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos, além de visitas domiciliares, com uma gestão compartilhada do processo de trabalho e de cuidado entre profissionais, usuários e comunidade.

“Essas ações e metas estão presentes em nosso plano de saúde a ser atingido até 2025 e conseguimos antecipar e credenciar todas as unidades de saúde existentes no município, bem como ampliar as equipes”, informa a secretaria.

A ação também beneficiará a ampliação de unidades em que a Secretaria de Saúde tem parceria com o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).Todas as unidades de saúde de Jaguariúna estão informatizadas e o Município também implantou o Prontuário Eletrônico, que facilita e agiliza o atendimento.

Jaguariúna também vem investindo nas Unidades Básicas de Saúde, por meio da aquisição de equipamentos de informática, capacitação das equipes de saúde, educação continuada e contratação de profissionais. Por tudo disso, a saúde pública de Jaguariúna conquistou o primeiro lugar entre os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC), de acordo com os indicadores do programa Previne Brasil 2023 do Governo Federal.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui