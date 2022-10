Governo de SP oferece 15 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos

Estão também abertas as inscrições para 1,5 mil vagas de estágio remunerado para alunos do ensino médio

Para ampliar as competências e impulsionar a aprendizagem dos estudantes do Estado, o Governo de SP disponibiliza 15 mil vagas gratuitas de cursos de qualificação profissional online do Programa Novotec Virtual. São oito opções de cursos nas áreas de gestão, idiomas e tecnologia da informação para alunos com idades entre 14 e 24 anos, residentes em São Paulo e com ensino fundamental completo.

O programa oferece capacitação em Banco de Dados, Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web, Espanhol Básico, Finanças na Empresa, Gestão Administrativa, Lógica de Programação e Planejamento Empresarial.

Com duração total de 80 horas, os cursos são realizados online (EAD) com aulas gravadas e atividades dentro da plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Não há processo seletivo para entrar no programa. Para se inscrever, basta acessar o site do Novotec. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Após realizar a matrícula, o aluno deverá concluir a carga horária total do curso em até três meses para receber o certificado.

Novotec Estágio

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com inscrições abertas para 1,5 mil vagas de estágio remunerado para alunos do ensino médio no Programa Novotec Estágio.

Com esta iniciativa, o Governo de SP é quem subsidia financeiramente as contratações dos alunos por meio da parceria com o CIEE. A meta é beneficiar 12 mil alunos nos próximos meses com oportunidades em empresas nacionais e multinacionais.

Para participar, os candidatos devem estar cursando ou ter cursado uma das modalidades do Programa Novotec (Expresso ou Integrado), ter entre 16 e 21 anos e residir em São Paulo. O cadastro dever ser feito pelo portal.ciee.org.br/novotec/estudantes. Não há prazo para inscrições.

Já as empresas podem oferecer as vagas de estágio e efetivar as contratações sem custos no portal do CIEE: portal.ciee.org.br/novotec/empresas.

Criado pelo Governo de São Paulo e enviado em forma de projeto de lei pela Secretaria da Casa Civil à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em abril de 2021, o Bolsa do Povo tem 19 programas sociais, dentre eles, o Novotec, que é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

