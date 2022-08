Em Jaguariúna, governador recebeu o título frente a diversas autoridades

Governador Rodrigo Garcia – Ocorreu na manhã desta sexta-feira, 12, a entrega do título de Cidadão Jaguariunense ao Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O evento, que ocorreu na Motorola, reuniu diversas autoridades municipais, da Região Metropolitana de Campinas (RMC), secretários estaduais e deputados.

O título, de autoria do vereador Walter Tozzi e aprovado pelos demais vereadores do poder legislativo, é concedido ao governador diante dos diversos recursos enviados para o município. “Recursos pensados nas pessoas.

Trazer para a cidade o Poupatempo, pavimentações de ruas, equipamentos públicos, viaturas, ambulâncias, é pensar na vida de quem vive na cidade. Obrigado, Rodrigo Garcia”, agradece Tozzi.

De fato, nos últimos anos o Governo liberou mais de $30 bilhões para a cidade. Recursos para as mais diferentes obras entre infraestrutura, saneamento, iluminação públicas, construção de UBS’s, creches e casas populares.

O anfitrião, prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, frisa que é de extrema felicidade ter Rodrigo como filho da cidade e agradeceu ao governador com uma frase de Esopo, escritor da Grécia Antiga: ‘A gratidão é a virtude das almas nobres’. “Por isso, governador, a cidade é muito grata a tudo que o sr. fez pelo nosso município que atendeu as pessoas mais vulneráveis”, acrescenta.

Rodrigo também agradece a honraria, a qual considera ser o reconhecimento do trabalho que tem sido feito em prol do município. “Para mim tem um significado muito especial receber o título aqui em Jaguariúna.

Eu que admiro a cidade e acompanha seu desenvolvimento nas últimas décadas, vejo que cada vez mais Jaguariúna se prepara para o futuro, que quer continuar avançando e prosperando e o título de Cidadão nos encoraja continuar essa caminhada”, diz.

Governador Rodrigo Garcia

“Esse título representa o reconhecimento da cidade para esta homem público (Rodrigo Garcia) que tanto fez, faz e fará para o município, região e também estado”, reafirma o vereador e presidente da Câmara dos Vereadores de Jaguariúna, Afonso Silva.

“Tenho certeza que esse título além de enriquecer o currículo do governador, fará com que o reconhecimento de Jaguariúna ao seu trabalho se solidifique cada dia mais e confirme a parceria da cidade com o Governo”, finaliza.

