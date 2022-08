A Câmara Municipal de Jaguariúna e a Prefeitura de Jaguariúna receberam, na semana passada, uma doação de 1100 fraldas geriátricas e 2500 máscaras descartáveis, que foram enviadas para o Fundo Social de Solidariedade, Assistência Social, Secretaria Municipal da Saúde e entidades assistenciais. A doação foi feita pela empresa Jaguar Plásticos.

Câmara Municipal e prefeitura recebem doação de fraldas geriátricas

O presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, Afonso Lopes da Silva, o Silva, destaca a importância do recebimento das doações, principalmente das máscaras descartáveis.

“Recebi várias reclamações de pessoas que não puderam comparecer às consultas e atendimentos na rede de Saúde pela falta de máscara. A partir daí enviamos ofícios para diversas empresas pedindo doações e a Jaguar foi uma que nos atendeu. Ficamos extremamente gratos”, ressalta.

A Jaguar Plásticos, fundada em 1978, é especializada na produção de artigos plásticos. Possui uma extensa linha de produtos nos segmentos de Utilidades Domésticas e Embalagens Industriais, sendo uma das líderes nacionais em ambos os setores. Localizada em Jaguariúna, tem atuação nacional e exporta para mais de 20 países.

Atualmente conta com mais de 900 colaboradores e um parque industrial de 46.000 m², com investimentos constantes em tecnologias, preservação do meio ambiente e capacitação de pessoas.

