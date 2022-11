Ginástica Rítmica de Amparo sobe no pódio em competição no Litoral

Novidade garante transporte grátis por sete dias

Depois de inúmeras tentativas e medidas administrativas, o prefeito de Amparo, Carlos Alberto, tomou a decisão de rescindir o contrato com a empresa de transporte público, Mirage. A partir deste sábado, 29, uma nova empresa assume o transporte na cidade. No processo de contratação emergencial, a empresa Expresso Fenix foi a vencedora.

“Determinei que fosse dado preferência na contratação dos atuais funcionários da Mirage, desde que atendidas as exigências da nova empresa”, frisa o prefeito.

Essa contratação é emergencial, porém a licitação do transporte coletivo definitivo está em trâmite na prefeitura, e certamente, até o final do ano a finalização da contratação da empresa vencedora do processo de concessão deve ocorrer. E, apesar da mudança, não há qualquer alteração do valor da passagem, permanecendo R$2,75 com bilhete eletrônico e R$5 quando pago em dinheiro. A prefeitura vai continuar subsidiando o transporte da mesma forma que sempre fez com a Mirage.

Os usuários que têm crédito no bilhete eletrônico, deve entrar no portal da prefeitura e preencher o cadastro com “print da tela” que comprova o valor no cartão. A prefeitura vai permitir a transferência dos créditos para que nenhum usuário tenha prejuízo.

“Uma boa notícia é que até o dia 04/11 ninguém vai pagar para andar de ônibus em Amparo. Por uma semana haverá gratuidade dos serviços, inclusive no domingo dia de eleição”, acrescenta Carlos Alberto.

