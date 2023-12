GCM de Amparo realiza palestra para crianças e adolescentes

Evento chega ao seu terceiro final de semana; milhares de visitantes passam pela atração vindos de diferentes regiões do estado de São Paulo

Amparo, no Circuito das Águas Paulista, se tornou palco de uma das principais atrações natalinas do interior de São Paulo: o Natal Ypê. Desde o último dia 17, cerca de 30 mil pessoas já passaram pela tradicional decoração dos jardins da empresa. Nesta sexta-feira, dia 1º, o evento chegou ao seu terceiro final de semana e espera atrair milhares de visitantes de diferentes regiões do Estado.

Em uma área de aproximadamente 4 mil m², a decoração traz um cenário florido, repleto de luzes e magia, que retrata as quatro estações do ano em florestas com animais em tamanho real. Em 2023, o Natal Ypê também conta com uma grande novidade: o espetáculo inédito “Floresta Encantada – Musical de Natal”. Com mensagens de celebração do amor à natureza e entre as pessoas, o musical tem emocionado a todos.

As apresentações acontecem às 20h, todas as sextas, sábados e domingos, entre 17 de novembro e 24 de dezembro, nos jardins da Ypê, em Amparo, com entrada gratuita.

“Minha filha tem quase dois anos e foi a primeira vez que a levamos a um musical desse porte. Quando vimos a programação, decidimos vir de São Paulo para passar o dia em Amparo, que é uma cidade linda, e visitar a decoração à noite. Foi uma experiência incrível, diversão garantida para toda a família. Tanto minha filha, quanto meu marido e eu, amamos muito. Está lindo demais”, afirma a nutricionista Laura Alvarenga, que esteve no local no último final de semana.

A jornalista e educadora Gabriela Berti saiu de Valinhos com o marido no último sábado (24) para levar seus filhos de três e cinco anos para visitar o Papai Noel. “Fica pertinho da nossa cidade e valeu muito a pena. As crianças amaram, o musical é incrível e muito emocionante, e a decoração está maravilhosa. Ao entrarmos nos jardins a sensação foi de que realmente o Natal chegou e, com ele, os sentimentos de fé, esperança e muita alegria. Para nós, é a melhor época do ano”, disse.

Realizado há mais de três décadas, o evento atrai anualmente cerca de 100 mil pessoas. Com a realização do musical, a expectativa é que esse número supere o recorde já alcançado.

O espetáculo Floresta Encantada – Musical de Natal é uma realização da BW Incentiva, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Ypê.

Até o próximo dia 24, véspera de Natal, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar uma jornada imersiva repleta de magia, onde o musical e a decoração de Natal se entrelaçam para criar uma experiência única.

Decoração

Ao cruzar os portões dos jardins da Ypê, os visitantes terão a oportunidade de se conectarem com uma atmosfera mágica e encantadora. Neste cenário, as quatro estações do ano são representadas por muitas luzes, flores, folhagens, árvores, animais e surpresas. Em clima de outono, Papai e Mamãe Noel receberão o público em sua acolhedora Casa da Árvore. Animais em tamanho real passeiam por todas as florestas, desde a florida primavera até as terras geladas do inverno.

Musical

Realizado em meio à decoração natalina dos jardins da Ypê, o espetáculo “Floresta Encantada – Musical de Natal” gira em torno da Árvore da Vida, o coração da floresta, regida por Crystália, a Rainha da Terra, e Galadriel, o Rei do Céu, juntamente com seus quatro filhos: Verão, Outono, Primavera e Inverno.

Na narrativa, os quatro filhos, ocupados em suas próprias florestas, se afastam da Árvore da Vida, em um momento em que o mundo experimenta a desesperança, o desamor e a desunião.

Com a ajuda da Fada Belina e amigos mágicos, os filhos são reunidos na noite de Natal para resgatar a esperança e reacender a luz na floresta. A história destaca a importância dos valores familiares, mostrando como a celebração de Natal pode representar a luz que une os corações. Nessa direção, o desejo de mudar o mundo começa por onde o nosso abraço pode alcançar.

O espetáculo promete uma experiência teatral envolvente para toda a família, com performances cativantes, músicas encantadoras e cenários deslumbrantes.

