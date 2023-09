Galleria Shopping inaugura espaço exclusivo e gratuito para pets

Pet Place traz estrutura completa para os animais se divertirem e interagirem com seus tutores de forma segura e dinâmica

Reforçando o seu DNA de proporcionar experiências únicas de lazer e entretenimento para seus clientes, o Galleria Shopping inaugura um novo espaço destinado especialmente para os bichinhos de estimação e seus tutores – o Pet Place. Desenvolvido para ser uma opção de ambiente agradável, seguro e divertido para os animais, a arena, que abre ao público no dia 29 de setembro e permanece no empreendimento até o dia 29 de outubro, conta com diferentes áreas preparadas para os cães passarem momentos incríveis com seus tutores.

Localizado no 2º Piso, em frente ao elevador panorâmico, o Pet Place funcionará de quarta-feira à domingo, das 12h às 20h e traz espaços como o agility, um circuito com obstáculos para os pets brincarem de forma livre, diferentes cenários instagramáveis para os tutores tirarem fotos dos seus bichinhos de estimação, além de ambientes específicos para festas de aniversários pet e áreas de descanso.

LEIA TAMBÉM:

Além disso, o Pet Place trará ao longo do mês uma programação imperdível com profissionais especializados. Além de workshops sobre o comportamento animal com professores de veterinárias, o espaço também disponibilizará 1º consulta e microchipagem gratuita, oficinas de produção de acessórios pets e workshop de comandos básicos com Raphael Linhares, adestrador especialista em comportamento animal. A agenda completa de atividades está disponível no site e nas redes sociais do empreendimento.

“O amor aos animais é algo que já faz parte do DNA do Galleria Shopping. Basta andar pelo empreendimento, para se deparar com diversos animais aproveitando com seus tutores em meio aos nossos jardins. O Pet Place chega para reforçar nossa vocação em ser um shopping divertido para toda a família”, afirma Renata Corrêa, gerente de marketing do Galleria Shopping.

Como forma de incentivar e apoiar a adoção responsável, o espaço receberá eventos de adoção de pets aos sábados, que serão realizados em parceria com a GAAVA, ONG de proteção aos animais localizada em Campinas. O acesso à estrutura é gratuito e não é necessário agendamento.

Serviço Pet Play

De – 29/09 – 29/10

2º Piso, em frente ao elevador panorâmico

Horário: Quarta-feira à domingo, das 12h às 20h

Entrada gratuita.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui