Fundo Social e Saúde de Amparo convidam para a 3ª Roda de Conversa para Gestantes

O Fundo Social de Solidariedade de Amparo e a Secretaria Municipal de Saúde convidam para a 3ª Roda de Conversa para Gestantes, um evento dedicado a proporcionar um espaço seguro e acolhedor para as grávidas compartilharem suas angústias, expectativas e experiências relacionadas à maternidade.

A iniciativa ocorre no dia 26/03, às 9h, no Centro de Saúde da Mulher “Beatriz Galvão de Campos Cintra”, localizado na Rua Prefeito Gustavo de Vasconcelos nº 137 – Centro.

A voluntária da Psicanalista Ariane Andreo participará do encontro e abordará uma variedade de tópicos relacionados à saúde mental durante a gestação, oferecendo insights valiosos para as gestantes presentes.

Também participará a empresária Michele Denadai, voluntária e proprietária da startup Mães Produtivas. A empresa oferece treinamento na área de Sales Development Representative (SDR), capacitando as mães para ingressarem no mercado de trabalho com foco na flexibilidade através do home office.

As vagas são limitadas. Os interessados em participar do evento podem confirmar sua presença e obter mais informações pelo do WhatsApp (19) 3807-9400. Além disso, serão realizados sorteios de brindes para tornar o momento ainda mais especial.

