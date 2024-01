Fundo Social de Jaguariúna realiza curso gratuito de salgados assados

Após requerimento do vereador Ton Proêncio o programa é implementado na cidade

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde lançou, nesta semana, o programa Remédio em Casa, que visa levar medicamentos às residências de pacientes maiores de 60 anos, portadores de diabetes, problemas cardíacos e hipertensão.

Em abril de 2022, o vereador Ton Proêncio aprovou o Requerimento 118/2022 na Câmara Municipal, provocando a discussão para que o prefeito Gustavo Reis fizesse a implementação do inovador Programa “Remédio em Casa”. Uma ideia que hoje, em dezembro de 2023, floresce como um símbolo do comprometimento do vereador com o bem-estar da comunidade jaguariunense.

O Programa “Remédio em Casa” não é apenas uma iniciativa inovadora; é a concretização do inciso V do Artigo 3º da Lei 2932 de 2023 de autoria de Ton Proêncio, que preconiza o desenvolvimento de tecnologias para otimizar e democratizar o acesso às funções públicas. O vereador não só idealizou, mas também agiu para que a tecnologia sirva diretamente à população, especialmente àqueles da melhor idade.

LEIA TAMBÉM:

“De forma propositiva, sempre busco dialogar constantemente com a Secretária de Saúde, destacando a relevância da tecnologia para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Fico contente que a ideia foi finalmente colocada em prática, beneficiando diretamente a população de Jaguariúna, em especial ao pessoal da melhor idade”, comemora o vereador.

Com o programa, os pacientes podem solicitar seus medicamentos de uso contínuo pelo celular, via aplicativo CCC Jaguariúna, e recebê-los em sua residência em até sete dias. Segundo a Secretaria de Saúde, além de ter 60 anos ou mais, para ter direito a utilizar o programa Remédio em Casa os pacientes portadores de diabetes, problemas cardíacos e hipertensão também devem possuir o Cartão Cidadão.

“Além disso, a receita deverá estar na validade, que é de seis meses ou conforme prescrição médica, e estar de acordo com o que a Assistência Farmacêutica preconiza: receita legível, prescrita por princípio ativo, com dosagem e posologia assinadas, carimbada e datada”, informa a secretaria.

Para utilizar o programa, basta instalar o aplicativo Cartão Cidadão Conectado (CCC Jaguariúna) em seu aparelho celular ou tablete, fazer o cadastro (caso não tenha acesso), entrar em “solicitações”, “criar nova solicitação”, “saúde” e “remédio já”. Em seguida, o usuário deve preencher os dados solicitados, com cópia da receita anexada. Um motoboy irá fazer a entrega dos medicamentos na residência do paciente em até sete dias.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui