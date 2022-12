Fundo Social de Jaguariúna entrega certificados e anuncia novo curso

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, visitou um total de 744 imóveis no sábado, 10, durante mutirão contra os focos do mosquito Aedes Aegypti realizado nos bairros Santa Cruz, Novo Jaguari e Berlim.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, do total de residências visitadas, 200 estavam fechadas e em 26 os proprietários se recusaram a receber os agentes de saúde. Foram coletadas 13 amostras de larvas do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, como febre amarela urbana, febre chikungunya e zika vírus.

Além disso, foram retirados dois caminhões de entulho e materiais que podem acumular água, em ação realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que incluiu limpeza de terrenos baldios.

“Reforçamos à população que mantenha sempre seu terreno limpo e não deixe acumular água em casa”, afirma a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. ​“A temporada das chuvas já começou, e com o calor do Verão o perigo aumentou e a responsabilidade é de todos nós. Por isso, não deixe que sua família sofra as consequências da dengue”, completa.

Fotos: Ivair Oliveira

