Fundo Social de Holambra conta com a colaboração da população para a campanha Inverno Sem Frio

Evento conjunto acontece no Parque da Expoflora a partir deste domingo e espera 17 mil visitantes. É oportunidade de capacitação para quem quer se atualizar ou empreender no segmento

Comprometida em retomar os dois dígitos nos índices de crescimento, que hoje estão em torno de 9%, a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais reúne-se mais uma vez em Holambra para apresentar novidades aos profissionais do setor, discutir as tendências do universo fashion flor e ampliar as oportunidades de capacitação e de empreendedorismo. Entre os destaques de 2023 estão novas variedades de flores e de plantas, acessórios para floricultura e decoração, além de tecnologias para prolongar a vida útil das flores e plantas. O encontro acontece no período de 16 a 18 de julho, no Parque da Expoflora, durante o 30º Encontro Nacional de Floristas, Atacadistas e Empresas de Acessórios (Enflor) e a 18ª Garden Fair – Feira de Tecnologia em Jardinagem e Paisagismo.

O Ficus Audrey, da Magna Flora, é uma das muitas novidades. De folhas ovais, aveludadas, largas e nervuradas, o seu tronco é liso e de cor clara. Tem a mesma forma escultural do Ficus Lyrata e é muito mais fácil de cuidar. É popularmente conhecido como a árvore nacional da Índia e, também, como Figueira-de-bengala, ideal para compor projetos paisagísticos. Outro lançamento é o Cróton Queen, a “planta da vovó”, que se apresenta com muita personalidade, trazendo ainda mais cor e energia para os ambientes. Suas folhas cheias de pintinhas e manchinhas são estreitas e compridas, com um leve torcido, como se fossem formar um cacho.

LEIA TAMBÉM:

Já a cooperativa Veiling Holambra apresenta novas cores, vasos e tamanhos para algumas espécies. Entre as flores, destaque para a Rosa Skyfire e para a Dália Vincent Van. A primeira chama a atenção por possuir uma combinação de cores perfeita em amarelo, com as pontas das pétalas laranja. Outra característica, além da beleza, é a fragrância suave e agradável. Já a Dália Vincent Van é uma variedade conhecida por suas cores marcantes e exuberantes.

Entre as novidades desta edição do Enflor, a Cooperflora destaca a retomada da produção nacional da linha de ranúnculos e apresenta os lançamentos da rosa Garden Wild Moment e rosa Pistache, que entrarão para o seu mix de produtos, em escala comercial, em setembro e outubro de 2023, respectivamente. A Rosa Pistache – De coloração diferenciada, mistura com perfeição tonalidades de cor-de-rosa, lilás e um tom leve de verde em suas pétalas. Com o dobro de pétalas das rosas tradicionais, a Garden Wild Moment é uma rosa belíssima, com um grande botão floral e pétalas em tons sóbrios de cor-de-rosa. Entra para o mix em escala comercial a partir de setembro. Produto exclusivo Cooperflora.

Ainda sobre lançamento de rosas, o Grupo Swart promete surpreender com duas novidades da flor que agrada dez em cada dez pessoas: a Cherry Avalanche e a Sophia Loren. A primeira, a Cherry Avalanche, é produzida em uma unidade do Grupo no Ceará. Tem hastes longas, ótima durabilidade e uma cor pink linda. Já a Sophia Loren, que homenageia a atriz italiana, é produzida em Andradas. Sua haste é igualmente longa, o que a torna ideal para compor vasos e buquês. A durabilidade é longa e a cor rosa vintage surpreende pela beleza.

A novidade da Terra Viva são as novas variedades de Calatheas, que fazem parte do time #urbanjungle e do “plante ar puro”, porque são plantas capazes de filtrar o ar. São resistentes, com folhagens de grande valor ornamental e muito utilizada em paisagismos. Não são plantas tóxicas, ideal para quem tem pet em casa.

Já a JAPI apresenta lançamentos em vasos produzidos em polietileno, pelo processo de rotomoldagem, nas linhas Lagoon, Fringe, Slim e Latte, além da Floreira Flat, todas inspiradas nas belezas naturais do Brasil.

A Biosolvit, Scaleup Fluminense, especializada em biotecnologia aplicada à sustentabilidade, apresentará os vasos de xaxins 100% sustentáveis com design de coração, em dois tamanhos diferenciados, criados para atender a demanda do mercado consumidor.

Fabricante e distribuidora de acessórios para arranjos, embalagens e decoração, a Rizzo Embalagens lança no Enflor expansões de cores e modelos de suas linhas de papeis Kraft (100% reciclável), Poli Metálicos, Sujinho (que se assemelha ao plástico) e, também, o Candy Color, em tons pastéis, cuja novidade são as novas opções nas cores Menta, Eucalipto e Rose. Todas excelentes escolhas para fazer um arranjo elegante e diferenciado.

O resumo de todas as novidades que serão apresentadas nesta edição do Enflor e Garden Fair está no Pautão, disponível no link Pautão de Imprensa Enflor e Garden Fair 2023

Feira de Negócios

Enflor & Garden Fair contam ainda com uma ampla Feira de Negócios, na qual os participantes podem conferir produtos e serviços e conhecer o que há de mais moderno em embalagens, presentes, ferramentas, acessórios de arte floral em geral, gramas, mudas, sementes e forrações, jardineiras, móveis para jardins, pisos, pedras e seixos ornamentais, vasos, luminárias, mangueiras, máquinas, sistemas de irrigação, defensivos, adubos e miniestufas.

O Enflor reunirá floristas, artistas florais, decoradores e varejistas de todo o País. Já a Garden Fair se destina a paisagistas, arquitetos, decoradores de áreas externas, empreendedores imobiliários e mantenedores de jardins e áreas verdes.

Serviço: 30º Enflor e 18ª Garden Fair

Data: de 16 a 18 de julho de 2023

Local: Parque da Expoflora – Alameda Maurício de Nassau, 675, Holambra

Horário: das 9h às 19h

Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada)

Informações adicionais: nos sites enflor.com.br e gardenfair.com.br ou pelo telefone (19) 3802-4196

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui