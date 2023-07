Última semana do Festival de Inverno de Amparo tem César Menotti e Fabiano, Bruno e Barreto, Sâmi Rico e Orquestra Rock

Após o sucesso da primeira semana, o Festival de Inverno da Estância de Amparo continua com mais 14 dias de programação gratuita e de altíssima qualidade. Nesta segunda semana de atrações, que vai do dia 10 ao 16 de julho, Biquini Cavadão, Milton Guedes, Ana Carolina e Nando Reis sobem ao palco Vozes de Inverno, montado ao lado da Praça Pádua Salles, no Centro da cidade, além da apresentação de diversas bandas locais, oficinas e exposições.

O Festival iniciou na noite do dia 7 de julho e encerra no dia 23. No total serão 117 atrações entre shows nacionais, apresentações teatrais, de dança, mostra de artes plásticas e oficinas em três semanas de imersão completa na cultura local e regional.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal da Estância de Amparo e é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Hoje, ele já é considerado o maior do Circuito das Águas Paulista e da região Metropolitana de Campinas.

Para esta edição, o evento também será solidário, com pontos de coleta de alimentos e agasalhos para o Fundo Social de Solidariedade distribuídos na Praça Pádua Salles, onde estarão os demais palcos.

O Festival

O festival será realizado em uma área de 40 mil m² e em quatro palcos diferentes localizados na Praça Pádua Salles, com apresentações simultâneas em vários horários e atrações diárias. O Palco Vozes do Inverno será o principal do evento. Os outros incluem o Palco Hugo Baradel, Palco Concha Acústica e o Palco Mogiana, sediado na praça de alimentação.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma área gastronômica tradicional, oferecendo uma variedade de caldos, lanches, doces e iguarias típicas de Amparo. Também haverá o Espaço de Produtores de Cachaça do Circuito das Águas Paulista, onde os visitantes poderão desfrutar de degustações dessas bebidas tão apreciadas na região. O Centro de Informações Turísticas (CIT) estará disponível para fornecer informações aos participantes sobre as atrações locais e pontos turísticos.

As atrações serão diárias e, além dos shows nacionais, os demais palcos receberão bandas locais com sons que passam pelo samba, sertanejo, forró, samba rock, pagode e o resgate do tropicalismo da década de 70.

Dia 11/07 – TERÇA-FEIRA

Música: Cooperativa – “Versão Brasileira”

Horário: 19h

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Jukelias” – Acústico

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Quinteto Livre”

Horário: 20h

Local: Palco Concha Acústica

Dança: “Espetáculo Ballet de Repertório Paquita” – CIA de Dança Allegro – ATO 2

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 12/07 – QUARTA-FEIRA

Música: “Banda DIZ NO MORE” – The Best World Songs

Horário: 19h

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Aslam Pop – Show Pop Hits”

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: Paulo Miotta “Vale do Camanducaia”

Horário: 20h

Local: Palco Concha Acústica

Dança: “Tributo a Michael Jackson – Centro de Dança Adriana Spinelli”

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 13/07 – QUINTA-FEIRA

Música: “Banda GO UP”

Horário: 19h

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Acústico Som BR”

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Banda Dissidência” – Elvis Tribute

Horário: 19h30

Local: Palco Concha Acústica

Música: “BIQUINI CAVADÃO”

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 14/07 – SEXTA-FEIRA

Música: “MILTON GUEDES”

Horário: 19h

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “VICKA canta RITA & PAULA”

Horário: 19h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Banda Velhos de Pedra”

Horário: 20h

Local: Palco Concha Acústica

Música: “MEGA BANDA SHOW”

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 15/07 – SÁBADO

Música: “Aquarela Brasileira”

Horário: 13h

Local: Palco Mogiana

Música: “Patrícia Pacce & Elias Alexandre”

Horário: 15h30

Local: Palco Mogiana

Música: “Bandinha Jazz Itinerante” – ITINERANTE

Horário: 16h

Endereço: ATRAÇÃO ITINERANTE

Música: “Show Abre Alas – Ana Paula Moretti canta Ivan Lins”

Horário: 16h

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Sussi Miotto – Guerreira”

Horário: 16h

Local: Palco Concha Acústica

Música: “Toninho Ferragutti & Professores da Escola das Artes”

Horário: 18h

Local: Palco Mogiana

Música: “GROOVE NA CABEÇA”

Horário: 19h

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Eletroxote” e outros Choques

Horário: 20h

Local: Palco Concha Acústica

Música:**“DUO Romanza” – Top Hits 70,80,90**

Horário: 20h30

Local: Palco Mogiana

Música: “ANA canta CÁSSIA”

Horário: 20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

Dia 16/07 – DOMINGO

Música: “O realejo”

Horário: 12h

Local: Palco Mogiana

Teatro – Monólogo: “Tião Meu Glorioso Café” – PROAC 02/2022

Horário: 14h00

Local: Palco Concha Acústica

Música: “Trio Nego Soul in Jazz”

Horário: 14h30

Local: Palco Mogiana

Música: “BANDA SINFÔNICA DA ESCOLA DAS ARTES”

Horário:15h00

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Jubileu Jazz Band” – ITINERANTE

Horário: 16h

Endereço: ATRAÇÃO ITINERANTE

Música:**“Bossa com Jazz ou Jazz com Bossa”**

Horário: 17h

Local: Palco Mogiana

Teatro: “#serounãoser,eisaconfusão” com Arminda Riollo CIA. O sonho do Camaleão

Horário: 18h00

Local: Palco Concha Acústica

Música: “Banda ME GUSTA”

Horário: 19h00

Local: Palco Hugo Baradel

Música: “Aslam Pop Hits”

Horário: 20h

Local: Palco Mogiana

Música: “Banda TOXICTONES”

Horário: 20h30

Local: Palco Concha Acústica

Música: “NANDO REIS”

Horário:20h30

Local: Palco Vozes do Inverno

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

Exposição: “Artes Plásticas”

Local: Pinacoteca Dr. “Constâncio Cintra”

Endereço: Praça Pádua Salles

Horário: de segunda à sexta-feira das 16hs às 22hs / aos sábado e domingos das 12hs às 22hs

Artistas: “Sandra Scavassa – Eu sou Mulher”, “Marcos Paulo Ferreira – Ponto de Vista”, “Maria Fernanda Poppi – Mulheres Amanaci”, “Alex Orsetti – Formas Fulgases”, “Claudimar Rondini – Desenhos Realistas” e Convidados.

OFICINAS

(Inscrições: Vagas Limitadas – ligar na Secretaria de Cultura e Turismo no telefone 3817-9364)

De 10/07 a 17/07 – Oficina de Artes Plásticas

Pintura e Desenho em Cartões Postais com Alex Orsetti

Local: Pinacoteca Dr. Constâncio Cintra

Horário: das 18h às 20h

De 10/07 a 17/07 – Oficina de Dança:

A viagem: Oficina de Dança de Salão com o Professor Rogério Almeida

Local: Sala de Ballet da Escola das Artes

Horário: das 18h às 20h

Dia 15/07 – Oficina de Artes Plásticas

Técnicas Essenciais de Tinta Acrílica com Fabiano Pierotti Rizzoni

Horário: 14h

Local: Pinacoteca Dr. Constâncio Cintra

Praça de Alimentação e Espaço da Associação dos Produtores de Cachaça de Alambiques do Circuito das Águas Paulista APCCAP

De Segunda a Sexta-feira: das 17h às 22h

Aos Sábados e Domingos: das 12h às 22hs

Local: Praça Pádua Salles

Espaço Recreação

Sábados e Domingos: Das 14h às 20h

Local: Espaço de Recreação Histórias Infantis

Atividades Recreativas: “BRINCANDO COM A TATA” _(_Jogos, Brincadeiras e Contação de História)

Coordenação Geral: “Thais Falleiros”

Aos Sábados: das 16h às 18h

Domingos: das 16hs às 18hs

Local: Espaço de Recreação Histórias Infantis–

Confira a programação completa do Festival de Inverno no link https://bit.ly/festivaldeinvernodeamparo

