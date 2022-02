Funcionárias da Mobilidade Urbana de Jaguariúna fazem palestra sobre prevenção de acidentes

Servidoras da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Jaguariúna fizeram palestra sobre prevenção a acidentes de trânsito nesta quarta-feira, 16, para funcionários da empresa Titanx, sediada em Jaguariúna.

A palestra integra o Programa Municipal de Educação Para o Trânsito – “Compromisso com a Vida, de previsto na Lei Municipal nº 2.422/2017 e visa conscientizar a população para a redução no índice de acidentes de trânsito no município e atender as exigências da ONU/OMS para reduzir em 50% o número de acidentes de trânsito nos próximos dez anos.

Ministrada pelas servidoras da Secretaria de Mobilidade Urbana, Ana Carolina Guiselli Alves e Carla Helena Palozzi, as palestras abordaram o índice de acidentes de trânsito no município e no país, valores gastos com acidentes e conscientização para uma direção segura.

Cerca de 80 funcionários da empresa participaram das palestras, que foram realizadas nos períodos da manhã e da tarde.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a próxima palestra está prevista o dia 23 de fevereiro, na empresa Novel.