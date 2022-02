Fundo Social realiza pré-agendamento para “Jaguariúna Solidária”

Unidade terá três consultórios, raio-X e capacidade para gerar 12 empregos

A Sorrifácil dá mais um passo na expansão para São Paulo. Foi inaugurada nesta quarta-feira, 16, a unidade de Jaguariúna, na região metropolitana de Campinas (RMC). Localizada na área central (Avenida Lauro de Carvalho, 897), a clínica de 200 metros quadrados gerará de início 12 empregos diretos. A unidade conta com três consultórios e raio-X panorâmico.

“Jaguariúna tem um potencial muito grande de crescimento. É uma oportunidade importante neste momento em que a Sorrifácil se consolida em São Paulo”, explica o sócio e responsável técnico, Ovídio Fonseca dos Reis. A unidade exige uso de máscara para circulação na clínica e realiza desinfecção de todos os ambientes após o uso, em consonância com protocolos sanitários em razão da pandemia do novo coronavírus.

Recentemente, a Sorrifácil deu início a um novo ciclo da empresa. Está previsto um investimento de cerca de R$25 milhões até o fim de 2023 somente em São Paulo, com a abertura de 27 novas unidades. No total, as operações chegarão a 40 no Estado. Nos últimos dias, foram inauguradas unidades nos municípios de Indaiatuba e Valinhos.

Sorrifácil

Com 15 anos de atuação, a Sorrifácil é a maior rede própria de odontologia do Brasil, oferecendo também o que existe de mais avançado em tecnologia. Integrante da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a rede de clínicas cresce ano a ano, com uma estratégia baseada principalmente na abertura de franquias. Até o fim de 2021, foram abertas 30 novas operações. Desde a fundação, a Sorrifácil realiza ações sociais nas comunidades em que está inserida. Exemplo disso é o projeto Faz-Me Rir, que disponibiliza atendimento filantrópico à população desassistida.