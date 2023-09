Jaguariúna vai ganhar primeiro parque para cachorros no dia 12

Cidade conquista também a 1ª colocação geral em Educação e é o município da RMC mais bem colocado no ranking nacional

Jaguariúna foi eleita, pela quinta vez consecutiva, a cidade brasileira mais inteligente e conectada dentre os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, pelo ranking Connected Smart Cities 2023, promovido pela consultoria Urban Systems e divulgado nesta segunda-feira, 04, em São Paulo.

Além do primeiro lugar em sua categoria, Jaguariúna também conquistou um feito inédito: o primeiro lugar no Eixo Educação. É a primeira vez na história da premiação que um município com menos de 100 mil habitantes consegue a primeira colocação nessa área.

O feito foi alcançado com a implementação do projeto Escola Conectada, que possibilita que as matrículas na rede pública sejam feitas de forma on-line e o acompanhamento em tempo real das faltas dos alunos nas escolas, além dos boletins com as notas e avaliações e comunicados gerais.

A cidade também subiu no ranking geral e agora ocupa a 12ª colocação dentre 656 cidades analisadas (uma posição acima em relação a 2022), superando Campinas e até algumas capitais, como Brasília, Fortaleza e Recife. Assim, é o município da Região Metropolitana de Campinas (RMC) mais bem colocado no ranking.

Além da primeira colocação na categoria de cidades de 50 mil a 100 mil habitantes e no Eixo Educação, Jaguariúna também foi destaque nos eixos Urbanismo (3º lugar, com o projeto Planta On-Line, que facilita e agiliza a aprovação de projetos de edificação), Governança (11º lugar, com o aplicativo Cartão Cidadão Conectado) e Saúde (13º lugar, com as plataformas Consulta na Palma da Mão e Remédio na Palma da Mão).

“Mais uma vez, Jaguariúna foi destaque nessa importante premiação. São mais de 600 cidades analisadas e Jaguariúna, já pela quinta vez consecutiva, conquista o primeiro lugar no Ranking Connected Smart Cities, como cidade mais inteligente e conectada do Brasil. E dessa vez também ficamos em primeiro lugar no Eixo Educação, o que nunca aconteceu numa cidade com menos de 100 mil habitantes. Estamos muito orgulhosos e felizes com mais esse grande resultado”, comemorou o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O Ranking Connected Smart Cities coleta dados e informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, segundo o Censo IBGE 2022, sendo: 41 com mais de 500 mil habitantes, 278 com 100 a 500 mil habitantes e 337 com 50 a 100 mil habitantes.

O estudo leva em conta vários indicadores, como mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, empreendedorismo e governança e energia. O trabalho desenvolvido pela Prefeitura possibilitou o bom desempenho do município em todas essas áreas.

Confira a íntegra do ranking no link: http://tinyurl.com/nhvvtb5j

Relação das 15 primeiras cidades:

1º Florianópolis – SC

2º Curitiba – PR

3º São Paulo – SP

4º Belo Horizonte – MG

5º Niterói – RJ

6º Barueri – SP

7º Vitória – ES

8º Santos – SP

9º Salvador – BA

10º Rio de Janeiro – RJ

11º Balneário Camboriú-SC

12º Jaguariúna – SP

13º Campinas – SP

14º Brasília DF

15º São Caetano do Sul – SP

