Fim de semana de aniversário de Amparo terá estreia de Orquestra de viola caipira Viola Teodoro e Sampaio, gastronomia e cultura

Na tarde deste domingo, 09, o prefeito de Amparo, Carlos Alberto, ficou ciente de ameaça de ataque em uma escola da Estância. Ameaça foi publicada em rede social e o chefe do executivo publicou nota. Confira.

“Quero tranquilizar a todos, principalmente alunos e pais, bem como todos os funcionários da escola citada na postagem, que a Polícia Civil deve identificar autoria da postagem dentro das próximas horas. Tão logo que o Setor de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil identificar o autor, responderá pela “brincadeira criminosa” e entrará na lista investigatória da polícia”, diz nota.

Carlos Alberto ainda lembra que no âmbito do Poder Executivo, criou o Gabinete Especial de Segurança Escolar, que apesar das escolas do município contarem com modernos equipamentos de monitoramento por câmeras desde dezembro de 2022, o G.E.S.S., também deliberará outras medidas emergenciais no intuito de sempre garantir a segurança e integridade de todos no ambiente escolar.

“Todas as forças de segurança do município, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, estão preparadas para atender a menor suspeita de invasão em qualquer ambiente escolar do nosso município. O Ministério Público do Estado de São Paulo e o Judiciário, em ação conjunta com o Poder Executivo e Legislativo, além das forças de segurança, estão trabalhando e atentos a todos os acontecimentos”, garante o chefe do executivo de Amparo.

