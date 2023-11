Festival de Turismo Rural de Pedreira aconteceu no Centro Comunitário “Waldir Beira”

Na semana do veganismo, a rede de supermercados anuncia produtos para complementar a necessidade nutricional dos consumidores

Na semana em que é comemorado o Dia do Veganismo, 1º de novembro, o Covabra Supermercados anuncia uma novidade em suas gôndolas: suplementos alimentares para aqueles que não consomem produtos de origem animal. Os suplementos chegam para complementar o mix de produtos disponíveis para os veganos que podem ser encontrados na rede, além de alimentos e diversos produtos que não contêm nada de origem animal.

“Focando sempre no bem-estar dos nossos consumidores, estamos sempre em busca de produtos que ofereçam toda a nutrição necessária para o público com alimentação restrita, tanto com alimentos quanto, agora, com os suplementos alimentares”, explica Vilma Rodrigues, gerente de compras do setor saudável da rede de supermercados.

Segundo pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), a pedido da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos e 46% declararam não consumir carne ao menos uma vez na semana. “Os números de pesquisa sobre a população vegetariana e/ou vegana estão defasados por falta de pesquisas, mas a SVB aponta cerca de 7 milhões de veganos no Brasil, e temos uma expectativa de cerca de 20% da população brasileira aderindo à alimentação vegetariana e/ou vegana em 2023”, completa Vilma.

Desde 2013, a SVB tem o programa Selo Vegano, que já contempla 3.921 produtos como estritamente veganos. “Sempre buscamos produtos com esse certificado para que nosso consumidor saiba que está adquirindo um produto confiável. Possuir um bom mix desses produtos facilita o dia a dia do cliente, que encontra os itens necessários para seu estilo de vida em um único lugar”, relata a gerente de compras.

Entre janeiro de 2014 e dezembro de 2022, a busca pelo termo “vegano” aumentou 660% no Brasil, segundo o Google Trends. “Temos constantemente melhorado a exposição dos produtos para dietas restritas, facilitando ao consumidor as compras do dia a dia. Para os consumidores veganos, aumentamos nossos espaços na mercearia e acrescentamos geladeiras específicas para os pratos prontos congelados”, finaliza Vilma.

Conheça a diferença entre os tipos de alimentação

Onívoro: são aqueles que não apresentam nenhuma restrição na alimentação;

Vegetariano: tem restrição no consumo de carnes, mas se alimenta com ovo, leite e derivados lácteos;

Vegano: restringe todos os tipos de produtos de origem animal. Não consome, por exemplo, carnes, laticínios, ovos, produtos de beleza e higiene produzidos com itens de origem animal ou testados em animais etc.

