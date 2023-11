Programação do Natal Mágico de Holambra é divulgada

Projeto acontece entre os dias 21 e 23 de novembro em escolas públicas do municípios

A peça infantil “A Grande Viagem” chega a três escolas públicas de Campinas e Holambra entre os dias 21, 22 e 23 de novembro. Ao todo, serão cinco apresentações gratuitas com a participação de intérpretes de libras e monitores, que auxiliam o público de participantes com necessidades especiais. Além de ensinar as crianças sobre a preservação do meio ambiente, o projeto busca informar e homenagear o pai da aviação brasileira, Santos Dumont.

O espetáculo conta a história de Pedro, um jovem adolescente rico que não se preocupa com nada, ganha do pai uma viagem de volta ao mundo em um dirigível moderno e todo equipado, que não pode descer em terra firme, somente apreciar e observar tudo de cima.

Entediado com a viagem, Pedro tem a mirabolante ideia de prender o Comandante Santos e a Comissária Iara no banheiro, tomando o controle do dirigível, que logo cai no meio da Floresta Amazônica — rota de retorno para casa. Com a confusão inevitável, o adolescente retoma a consciência na grande caverna dos Uaca-Uane, guardiões da floresta. É assim que a grande viagem se torna uma grande aventura. A convivência com os divertidos Uaca-Uane faz com que Pedro e a plateia aprendam os valores de preservar o meio ambiente e de como esses guardiões aplicam um desenvolvimento sustentável na brava luta por um futuro melhor.

Segundo dados de 2022 do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Brasil), realizado pelo IBGE, 69,8% dos municípios brasileiros estão classificados com um nível de desenvolvimento sustentável “baixo” ou “muito baixo”. O projeto “A Grande Viagem” busca educar o público desde a infância e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “A Grande Viagem” tem a produção da Clauvi Produções, apoio da Komedi e SSP, com patrocínio da Croda e INCOTEC, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“A Croda Internacional definiu como compromisso global de contribuir positivamente no clima, terra e nas pessoas, até 2030 – “Climate, Land & People Positive by 2030”. Alinhado a isso, a Croda do Brasil tem em seu DNA histórico o apoio dos programas de responsabilidade corporativa e às comunidades locais. Por isso, temos muito orgulho em sempre apoiar e adicionar valor cultural à sociedade civil através da nossa empresa e dos nossos colaboradores. É uma honra e um privilégio apoiar a iniciativa “A Grande Viagem”, comenta Richard Pino, Diretor Geral do Brasil da Croda do Brasil Ltda.

Serviço:

“A Grande Viagem” em Campinas e Holambra

Datas, horários e locais:

21/11 – 10h e 14h

Escola Municipal “Parque dos Ipês”

Rua Dr. Jorge Latour, 753 – Morada das Flores – Holambra

22/11 – 11h e 14h

Escola Estadual “Cláudia Francisco da Silva”

Rua Antônio Carlos Folegatti, 250-306 – Jardim Nova Mercedes – Campinas

23/11 – 13h30

Escola Estadual “Jardim Icaraí”

Rua Amália Forti Poli, 62 – Jardim do Lago Continuação – Campinas

Sobre a Croda: Estabelecida no Brasil desde 1974, a unidade fabril da CRODA em Campinas emprega cerca de 220 pessoas, produzindo uma ampla gama de ingredientes, incluindo lanolina, ésteres, polímeros acrílicos, encapsulamento de ativos e óleos refinados. A unidade também abriga um Centro de Inovação que conecta a aplicação de ciência a importantes mercados como o Pharmaceutico, Agro e Cosmético, e também possui 3 outros negócios, a uma empresa de fragrâncias chamada Iberchem, uma empresa focada no tratamento de sementes para o mercado agrícola chamada Incotec e uma empresa de nanoencapsulação chamada Inventiva, além de marketing e atividades comerciais, possibilitando uma excelente experiência do cliente e maior agilidade nos mercados latino-americanos. A cultura da CRODA é orientada por valores compartilhados de forma responsável e inovadora, concentrando esforços para garantir uma ciência inteligente que melhore vidas.

