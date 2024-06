“Feira de Adoção” é realizada neste sábado, 08, no estacionamento do Supermercado Covabra

A Prefeitura de Pedreira realizou nos dias 25 e 26 o plantão de atendimento para o pré-cadastro habitacional presencial, na sede do Acessa Pedreira, no Terminal Rodoviário e também disponibilizou o pré-cadastro online, no site da Prefeitura: www.pedreira.sp.gov.br com o objetivo de analisar os dados e posteriormente inclusão na central de vagas da habitação na cidade.

Centenas de pessoas procuraram pelo plantão de atendimento para efetuar seu cadastro pessoalmente. “É importante destacar que este pré-cadastro ainda não é para o sorteio de moradias, e sim, para levantamento de dados estatísticos de avaliação do interesse social em habitação no município, para criação de políticas públicas nesta área”, destacou a coordenadora do Departamento de Habitação, Ana Paula Dias.

A participação dos pedreirenses é de fundamental importância. “Todos que tem interesse na casa própria devem preencher o pré-cadastro. Ele não é, ainda, o cadastro para sorteio de programas habitacionais, mas serão dados fundamentais para que possamos planejar ações. Como não há este histórico nos dados do município, este pré-cadastro que estamos

providenciando é fundamental para o planejamento de políticas públicas habitacionais”, conclui a coordenadora.

Para o pré-cadastro online o link está disponível no site da Prefeitura de Pedreira, batas acessar o site: www.pedreira.sp.gob.br e preencher o formulário. As pessoas que não conseguiram efetuar seu pré-casdastro habitacional durante o plantão de atendimento, podem realiza-lo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Departamento de Habitação que fica na Rua XV de Novembro, nº 26, Centro.

