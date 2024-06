Abrigo de Pedreira promove feijoada solidária no domingo, 16

O secretário de Esportes e Lazer de Pedreira, Valdir Carlos Volpato, e o Professor Acácio Rodrigo, estiveram na sede do SESC – Campinas, juntamente com representantes do Consórcio Circuito das Águas Paulista, para confirmar a participação do Município no “Dia do Desafio 2024”, que acontece na próxima quarta-feira, 29.

O Dia do Desafio é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio. O principal objetivo desta data é motivar a população a prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental.

LEIA TAMBÉM:

Neste dia, as comunidades se reúnem para disputar, amistosamente, competições e desafios que estimulam o corpo. A proposta é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos, tornando esta ação um hábito diário.

O Dia do Desafio foi criado no começo da década de 1980, no Canadá, mas com o passar dos anos, o espírito do Dia do Desafio se consolidou e espalhou-se por todo o mundo. No Brasil, o Dia do Desafio foi realizado pela primeira vez em 1995, em parceria com a The Association for

International Sport for All (Tafisa). A partir do ano 2000, o SESC São Paulo assumiu a organização do evento.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui