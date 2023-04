Fapesp lança projeto de agricultura digital em Campinas

Governo de SP vai investir R$25 milhões no empreendimento; tecnologias devem atender pequenos e médios produtores rurais

Vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), lança nesta terça-feira, 11, o Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Agricultura Digital, do projeto SemeAr. O evento acontece no auditório da Embrapa Agricultura Digital, localizado no campus da Unicamp, em Campinas, e conta com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do secretário da SCTI, Vahan Agopyan.

O Governo do Estado investirá, por meio da Fapesp, R$25 milhões com objetivo de atuar na pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias que atendam às necessidades de pequenos e médios produtores rurais, ampliando a transformação digital do campo. O SemeAR também irá promover conectividade em áreas rurais, visando a ganhos de produtividade e competitividade, redução de custos e aumento da eficiência da produção agrícola, envolvendo, por exemplo, aplicações em inteligência artificial, sensoriamento remoto, automação, agricultura de precisão e rastreabilidade.

O evento também terá a presença do prefeito de Campinas, Dário Saadi, do presidente da Fapesp, Marco Antonio Zago, e do diretor executivo de Pesquisa e Inovação da Embrapa, Guy de Capdeville, entre outras autoridades.

Serviço:

Data: 11 de abril de 2023, terça-feira

Horário: 10h

Local: Auditório da Embrapa Agricultura Digital – Av. André Tosello, nº 209 Campus da Unicamp, Barão Geraldo, Campinas/SP

Investimento em inovação

No início de março, o Governo do Estado de São Paulo lançou o Centro de Pesquisa em Engenharia para a Mobilidade Aérea do Futuro (CPE-MAF), no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Com investimento previsto R$48 milhões, R$24 milhões da FAPESP e R$24 milhões da Embraer aplicados ao longo de 5 anos.

O centro deverá reunir cerca de cem pesquisadores com objetivo de desenvolver estudos sobre tópicos inovadores, com potencial para contribuir com a competitividade da indústria aeronáutica nacional.

