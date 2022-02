Expoflora retoma com acesso gratuito a moradores em todos os dias de festa

A Expoflora atrai à cidade, todos os anos, cerca de 300 mil visitantes vindos de diversas partes do País

Depois de dois anos suspensa em função da Covid-19, a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, a Expoflora, será retomada este ano. Ela será realizada de 02 a 25 de setembro, de sexta a domingo, e nos dias 07 e 08 de setembro, sempre das 9h às 19h. Moradores de Holambra terão acesso gratuito ao evento em todos os dias de festa.

A parceria entre a Prefeitura e a organização da Expoflora foi firmada nesta terça-feira, 15, durante reunião que contou com a participação do prefeito da cidade, Fernando Capato, da diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, do diretor de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, do médico da Vigilância em Saúde do município, Marcelo Augusto Matioli Bisson, e das organizadoras do evento Helena Moretto, Monique Moretto e Magali Paulino.

Além do acesso livre de holambrenses, durante o encontro foram abordados ainda os protocolos sanitários necessários para a realização de um evento seguro, adequado à nova realidade. “É a primeira vez que os moradores poderão entrar gratuitamente no evento em todos os dias da festa”, explica Capato. “Para nós é fundamental que os holambrenses tenham a oportunidade de desfrutar desta que é a festa símbolo do município”, diz.

Para o acesso gratuito ao evento será necessária a apresentação do Cartão Cidadão. Também é obrigatório o comprovante do esquema completo de vacinação contra a Covid-19 ou o teste RT-PCR negativo realizado com até 48 horas antes da data da visita ao evento. A entrada para os moradores se dará pela bilheteria oficial.