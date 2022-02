Banco do Povo de Holambra alcança a marca de R$1 milhão em empréstimos

A unidade de Holambra do Banco do Povo Paulista alcançou este mês a marca de R$1 milhão em créditos financeiros aprovados e concedidos a empreendedores da cidade desde sua implantação no município, em 2014. O programa de microcrédito, uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de novas oportunidades.

“Oferecemos linhas com taxa mensal de juros a partir de 0,35%, a menor do mercado, com limites de até R$21 mil. O empréstimo varia de R$200 a R$15 mil para pessoa física e de R$ 200 a R$21 mil para pessoa jurídica”, explicou o agente de crédito, Fernando Henrique da Silva.

Ele lembra que a unidade local atende apenas empreendedores da cidade e não disponibiliza linhas para pagamento de dívidas. Todos os créditos estão sujeitos a análise.

“O Banco do Povo é um importante incentivador e apoiador dos empreendedores. Ao longo desses 8 anos centenas de holambrenses, com o auxílio do programa, conseguiram financiamento para realização e ampliação de seus projetos, concretizando seus sonhos e trazendo prosperidade para o município”, disse o prefeito Fernando Capato.

O Banco do Povo de Holambra está localizado no Espaço do Empreendedor, que ainda conta com o Sebrae Aqui, que oferece atendimento presencial gratuito a empreendedores e conta com consultoria e também capacitação, por meio de cursos, oficinas e palestras, e com o Via Rápida Empresa, que agiliza a formalização do estabelecimento, integrando registros e licenciamentos.

Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-8000, ramal 246. O Espaço do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h e 17h na área externa do Paço Municipal. O endereço é Alameda Maurício de Nassau, 444, no Centro.