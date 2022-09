Expoflora deve injetar R$ 40 milhões no setor de bares e restaurantes em setembro

A partir de setembro, quem procura uma vaga de emprego e quem tem uma vaga de estágio para oferecer poderá utilizar um serviço que aproxima empresas e estudantes. A Associação Comercial e Empresarial (Ace Holambra) está implantando o Programa de Estágios em parceria com o Instituto Talentos (INTAL).

A proposta, segundo a gerente da ACE Suzi Celegatti, é encurtar distâncias entre estudantes que buscam um estágio e as empresas que têm essa vaga. Outro benefício: toda a contratação acontece pela Lei de Estágios, sem vínculos empregatícios com a empresa, mas preservando os direitos do estagiário. Recomenda-se que os estudantes de qualquer área, com idade a partir de 16 anos, já preencham seu currículo no site www.aceholambra.com.br.

LEIA TAMBÉM:

Ao aderir ao programa, recomendado pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a ACE pretende fomentar a profissionalização e o incentivo à inserção/reinserção de pessoas no mercado de trabalho, incluindo aqueles que buscam o primeiro emprego; fomentar a experiência das empresas com estagiários, permitindo a elas criarem novos talentos e trocar experiências/conhecimento teórico e técnico.

Quem pode usar o programa: qualquer estudante, qualquer empresa

Estudantes: de qualquer área (ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, incluindo Educação Especial e para Jovens e Adultos – EJA). O estudante deve ter no mínimo 16 anos, sem limite de idade.

Empresas: associadas ou não à ACE Holambra, de qualquer setor, incluindo Microempreendedor Individual (MEI) e profissionais liberais.

• COMO UTILIZAR O PROGRAMA?

Se você é estudante e tem 16 anos ou mais (não há limite de idade) deve cadastrar currículo online pelo banco de currículos do site www.aceholambra.com.br

Se você é empresa associada: Consulte os currículos na ACE pelo site www.aceholambra.com.br/bancodecurriculos e selecione o candidato adequado à vaga.

Depois da escolha, é necessário contato com a Associação Comercial para efetivar o estágio, de acordo com as regras da Lei do Estágio (11.788/2008). Para empresas não associadas, basta fazer contato conosco.

A Associação também tem todas as informações sobre o Programa de Estágio/Instituto Talentos para que sua empresa conheça esse processo. Para mais informações, basta às empresas procurarem a Associação Comercial: (19) 3802-2020 ou pelo whatsapp (19) 9.9467-5589 ou diretamente na sede (Av. das Tulipas, 103 – Centro).

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui