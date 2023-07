Evento condominial traz inovação e tecnologia a Limeira e região

Café com Síndico acontece no dia 03 de agosto com exposição e palestras de especialistas

Um dos maiores eventos sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e conhecimento a respeito do mundo condominial chega a Limeira no dia 03 de agosto. O Café com Síndico, vai reunir na cidade especialistas, palestrantes e várias empresas expositoras. A programação tem início a partir das 17 horas no Zarzuela Festas e Eventos.

A entrada é gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, gestores, tesoureiro, advogados, condôminos e presidente de associações residenciais. Para isso é necessário se inscrever no site do Café com Síndico: https://cafecomsindico.com/eventos. Os participantes ainda concorrerão ao sorteio de R$ 1.000,00 no final do evento, além de desfrutarem de praça de alimentação. “Teremos também área kids com monitor para que os pais possam participar ‘sossegados’, focando nas palestras e conhecendo as novas tecnologias do mercado”, comenta Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico.

LEIA TAMBÉM:

Uma das principais atrações do evento será a palestra com o Dr. Rodrigo Karpat, referência em direito imobiliário e questões condominiais, que falará sobre responsabilidade civil e criminal do síndico. “Esse tipo de evento acaba se tornando o espaço perfeito para uma grande troca de informações e ideias entre nós que estamos na área jurídica e as pessoas que atuam na linha de frente como os síndicos, conselheiros, administradores etc, que vivenciam no dia a dia as questões inerentes à gestão condominial. É um espaço propício para networking, apresentação de novas soluções, descobertas e, claro, estabelecer amizades”, afirma o advogado.

Dr. Rodrigo Karpat é advogado militante na área cível há mais de 15 anos, sendo referência em direito imobiliário e questões condominiais. Presidente da Comissão Especial de Direito Condominial no Conselho Federal da OAB. É frequentemente solicitado entre os meios jornalísticos e ministra palestras por todo o Brasil.

Além dessa palestra, a programação inclui outras com assuntos tão interessantes como: “Cenário Econômico de 2023”, pela Equipe Sicredi; “Vantagens do GLP Granel para cocção de alimentos, aquecimento de água e ambientes em condomínios”, por Álvaro Chagas, da Mastergas; e “Socorro básico da vida”, pela Equipe Help Móvel.

PROFISSIONALIZAR E QUALIFICAR O SETOR DE CONDOMÍNIOS

O evento “Café com Síndico” nasceu em 2019 com o propósito de levar conteúdos de valor para o mercado condominial, promovendo a capacitação profissional de síndicos e prestadores de serviços e aproximando as empresas atuantes neste mercado.

De acordo com a administradora de empresas Luciana Henrique Remondi, uma das idealizadoras da iniciativa, o encontro nasceu com a proposta de oferecer novas estratégias de gestão, conhecimentos e inovações que levem excelência administrativa aos condomínios.

“Nossos encontros são mensais, presenciais, e vão passando de região em região levando ao síndico diversão, networking de qualidade voltado ao mundo condominial e a troca de experiências entre profissionais da área. Os eventos são sempre dinâmicos, alegres e cheios de muita informação atualizada. Nossos palestrantes convidados são profissionais especializados da área que levam, com leveza e interatividade, as mais recentes inovações e tecnologias destinadas à área condominial, visando auxiliar o síndico na gestão e na potencialização dos recursos”, detalha.

SERVIÇO

Café com Síndico

Data: 3 de agosto de 2023

Horário: a partir das 17h

Local: Zarzuela Festas e Eventos

Endereço: R. José Jorge Rodrigues, 469 – Vila Nova, Limeira – SP

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

Rodrigo Karpat – Responsabilidade civil e criminal do síndico

Equipe Sicredi – Cenário Econômico de 2023

Álvaro Chagas – Vantagens do GLP Granel para cocção de alimentos, aquecimento de água e ambientes em condomínios

Equipe Help Móvel – Socorro básico da vida

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, advogados, condôminos, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO LINK: https://cafecomsindico.com/eventos

Mais informações:

Luciana (19) 98132-6667

Lucimeire (19) 99778-5251

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui