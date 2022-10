ETEC Artur Nogueira abre inscrições para vagas remanescentes

Oportunidades são para o curso de Informática para Internet, no período noturno

A ETEC Artur Nogueira está com as inscrições abertas para o processo de seleção de candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes. As oportunidades são para o curso de Informática para Internet, com aulas gratuitas e no período noturno.

As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de novembro, às 15h, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. A prova será aplicada no dia 11 de dezembro, às 8h – cujo local será divulgado no dia 08 de dezembro pelo site oficial.

As vagas remanescentes possibilita ao estudante que já trabalha na área de interesse, ou tenha conhecimento prévio, cursar o técnico em menos de um ano e ter o diploma no prazo de seis meses a um ano.

As vagas são para a classe descentralizada da ETEC, localizada na EMEF Francisco Cardona. A unidade escolar está localizada na Rua Humberto Rossetti, 711 – Ouro Branco.

Pré-requisitos

Para o cadastro reserva de vagas remanescentes do 2º Módulo do Ensino Técnico, o candidato aprovado mediante avaliação de certificação de competências referente ao 1º módulo, deverá também estar matriculado a partir da 2ª série do Ensino Médio ou tê-lo concluído para ser considerado apto para ingresso no curso técnico escolhido.

Informática para internet

O técnico em Informática para Internet é o profissional que desenvolve e realiza manutenções em websites, portais na Internet e Intranet. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de projetos para construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos.

Eixo Tecnológico: informação e comunicação

Mercado de trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de computadores para internet.

