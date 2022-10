Prefeitura de Jaguariúna antecipa pagamento de salário dos servidores

São mais de 2 mil vagas para estudar de forma presencial na UniMAX Indaiatuba, UniFAJ Jaguariúna e FAAGROH Holambra

O Grupo UniEduK está com as inscrições abertas para o Vestibular 2023, com oportunidades em 17 cursos de graduação Superior em bacharelado nas áreas de saúde, exatas, humanas e agronegócio. O processo seletivo oferece mais de 2 mil vagas para estudar de forma presencial no Centro Universitário Max Planck (UniMAX), em Indaiatuba, no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e na Faculdade de Agronegócio de Holambra (FAAGROH), todas no Estado de São Paulo.

Para participar do processo seletivo, basta se inscrever no site processoseletivo.grupounieduk.com.br, e realizar a prova que ocorre 100% on-line.

Todos os cursos estão com até 50% de desconto nas mensalidades, durante o ano de 2023, de acordo com o desempenho no vestibular ou na nota alcançada no Enem.

Nesta edição do vestibular, há quatro novos cursos. Destaque para a graduação em Odontologia, que será ofertada em Indaiatuba, e que conta com laboratórios e equipamentos avançados, garantindo uma formação profissional diferenciada que alia ciência, tecnologia e humanização. Ainda na UniMAX, há oportunidades para cursar Ciência da Computação e Engenharia Elétrica. Já na UniFAJ Jaguariúna, a novidade fica por conta da graduação em Biomedicina.

Completam a lista de cursos ofertados no processo seletivo Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.

Nos cursos do Grupo UniEduK o estudante aprende na prática, pois possuem uma dinâmica de aprendizagem inovadora que garante, no mínimo, 50% de aulas práticas desde o primeiro dia de faculdade. Ou seja, o aluno vivencia a profissão escolhida para cursar no período de estudos, o que permite a ele formação altamente qualificada e uma carreira profissional promissora.

Aprovados com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), os cursos são ofertados em câmpus com estruturas modernas, equipamentos dotados de tecnologias de última geração, além de professores altamente capacitados e que são referências no mercado nas áreas em que atuam.

