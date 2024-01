Estão abertas as inscrições para o Projeto Viver Bem de Hidroginástica da Prefeitura de Amparo

A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reforça seu compromisso com a qualidade do atendimento escolar. Nos dias 18 e 19 de janeiro, educadoras de creche, servidoras responsáveis pela limpeza e equipe da merenda escolar realizaram uma capacitação para fortalecer ainda mais os serviços prestados aos alunos.

No dia 18, os profissionais da limpeza participaram do curso sobre procedimentos de trabalho, diretrizes de segurança para evitar acidentes e contaminações, além de orientações internas em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e da Vigilância Sanitária. Especialistas em fiscalização sanitária, engenharia de segurança do trabalho e técnicos de segurança do trabalho foram mobilizados para ministrar o curso, garantindo uma abordagem completa e especializada.

LEIA TAMBÉM:

Já os educadores de creche contaram com a formação da supervisão pedagógica com enfoque na rotina diária da creche e no acolhimento das crianças e famílias, e também, no dia 19, com palestras ministradas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde com as temáticas: Crescimento e desenvolvimento infantil, Doenças da primeira infância, Calendário vacinal, Espaço e organização e higiene do ambiente da creche, Violência contra as crianças, sinais, sintomas e abordagens e Alimentação Saudável.

As servidoras da prefeitura que trabalham nas cozinhas das unidades escolares municipais também receberão curso de capacitação antes da volta às aulas. A capacitação iniciou no dia 19 de janeiro com a 1ª turma recebendo a formação ministrada Secretária Adjunta da Educação Cristiane Louize Stocco e pelas nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar Jessica Chiovatto da Silva e Leniza Antunes Gotardi sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.

As servidoras também foram capacitadas pelos técnicos de segurança do trabalho Tiago Ferreira Nunes, Elaine Cristina Sibinel e do coordenador do SESMT Claudio Dalri com abordagem em segurança e medicina do trabalho. As demais turmas foram organizadas para participar do treinamento que está previsto para acontecer nos dias 19 e 26 de janeiro e 02 de fevereiro de acordo com o cronograma elaborado pelo Departamento de Alimentação Escolar.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui