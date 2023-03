Estão abertas as inscrições para as seis etapas do Circuito Corridas Pague Menos 2023

Alunos do Instituto Padre Haroldo poderão fazer as inscrições entre os dias 17 e 27 de abril; vagas remanescentes serão abertas em seguida para os demais interessados; atividades começam no dia 03 de maio

Serão abertas no próximo dia 17 de abril, em Campinas, as inscrições para o projeto social Oficina da Villa – Atletas de Judô, que oferece aulas gratuitas da modalidade para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos no ginásio do Instituto Padre Haroldo.

O projeto disponibiliza, ao todo, 150 vagas para moradores de Campinas nos períodos da manhã e da tarde. Inicialmente, os alunos do Instituto Padre Haroldo terão prioridade para a matrícula, que será feita entre 17 e 27 de abril. Ao final desse prazo, as vagas remanescentes serão abertas para os demais interessados da mesma faixa etária.

Para participar, os meninos e meninas devem estar matriculados em escolas da cidade. As aulas serão sempre no contraturno escolar.

Com duração prevista para seis meses, o projeto tem início no dia 03 de maio (uma quarta-feira) com supervisão de professores especializados. As aulas terão uma hora e meia de duração, três vezes por semana (segundas, quartas e quintas). Todos os alunos receberão o quimono e a faixa para a prática do esporte, além de um kit lanche ao final das aulas.

O objetivo do Oficina da Villa é estimular a prática esportiva da modalidade de forma saudável e divertida, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes.

O projeto é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com patrocínio da John Deere, multinacional de destaque no setor de equipamentos para o agronegócio. O projeto tem apoio institucional do Ministério do Esporte, do Governo Federal, apoio da Interfood e apoio institucional do Instituto Padre Haroldo.

Inscrições

As inscrições vão priorizar os alunos vinculados ao Instituto Padre Haroldo, que podem fazer suas matrículas nos dias 17, 19, 24, 26 e 27 de abril, das 9h às 10h30 ou das 14h às 15h30, no próprio instituto.

As vagas que não forem preenchidas serão abertas para os demais interessados, desde que tenham entre 6 e 18 anos. O Instituto Padre Haroldo fica na Rua Dr. João Quirino do Nascimento, 1.601, no Jardim Boa Esperança.

Os alunos devem se inscrever acompanhados de um dos pais ou de um responsável legal. É preciso apresentar documentos do responsável (CPF e RG) e um documento de identidade (RG) do aluno matriculado, além de preencher a ficha de inscrição e assinar um termo de autorização para o início das atividades.

