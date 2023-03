Há vagas de emprego para o aeroporto de Viracopos em Campinas. Dentre elas, há chances efetivas e de estágios e cabe a você escolher aquela que mais atenda seus interesses e setor desejado. Lembrando que, diariamente, postamos informações para quem quer se recolocar no mercado ou apenas expandir o currículo.

Vagas de emprego para o aeroporto de Viracopos

Estagiário de engenharia elétrica (acesse a vaga aqui!)

Responsabilidades:

Realizar o acompanhamento de atividades de manutenção;

Acompanhar o controle de planilhas de documentos, elaboração de relatórios de melhorias;

Elaborar e acompanhar atividades relacionadas a calibração de equipamentos\ferramentas

Requisitos: Conhecimento intermediário em Word e Excel (Pacote Office) e AutoCad

Salário: R$ 8,50/hora

Benefícios: Bolsa transporte (R$ 6,00/dia), Fretado, VR/VA: R$ 45,00/dia, Assistência médica, Assistência odontológica, Seguro de vida

Estagiário de Jornalismo (acesse a vaga aqui!)

Responsabilidades:

Auxiliar na preparação do clipping de notícias diário relacionadas ao aeroporto e ao setor de aviação;

Acompanhar eventualmente a presença de veículos de imprensa no aeroporto;

Realizar fotos e vídeos para o registro de eventos internos, incluindo desembarques de cargas específicas em aeronaves para divulgação externa e interna;

Treinar a redação por meio da preparação de releases e demais textos curtos para as redes sociais sob a orientação do Assessor de Imprensa;

Registrar e auxiliar no atendimento de demandas da imprensa sob a orientação do Assessor de Imprensa;

Auxiliar na preparação da Newsletter mensal do aeroporto, que é destinada aos colaboradores;

Auxiliar na preparação da InfoCarga mensal do aeroporto, que é destinada aos clientes do Terminal de Carga.

Requisitos: Conhecimento intermediário em Word e Excel (Pacote Office)

Analista de Telecomunicações (acesse a vaga aqui!)

Responsabilidades: Atuar no suporte às redes e resolução de problemas de conectividade LAN, WAN e WLAN; Conduzir projetos, desenhos e implantação de soluções de telecomunicações; Analisar, recomendar e atuar em melhoria de conectividades LAN, WAN e WLAN, bem como de equipamentos de telecomunicações etc.; Desenhar e manter a gestão do ambiente de rede e endereçamento IP; Atualização dos equipamentos de telecomunicações (firmware, hardware e software); Solução de problemas e incidentes (troubleshooting); Topologia de redes de telecomunicações; Endereçamento e Distribuição de IPs; Topologia lógica de rede de telecomunicações.

Requisitos: Formação Superior em Engenharia ou área de Tecnologia da Informação. Será um diferencial: Certificações Técnicas: CCNA, CCNP.

Observação: Dependendo do dia que estiver vendo está postagem a vaga poderá não estar mais disponível.

