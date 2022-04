“Esperança real para o futuro”

Dados inéditos mostram que governo reduziu pela metade campanhas incentivando a imunização, em uma decisão que ajudou a levar o País à pior cobertura vacinal desde 1987; queda histórica abre caminho para o retorno de doenças já erradicadas, como a paralisia infantil

A pandemia prejudicou a aplicação de todas as vacinas do calendário infantil, como as que protegem contra meningite, coqueluche e sarampo. O recomendado por especialistas, então, era reforçar as campanhas de vacinação, para incentivar mães e pais a levarem os filhos para tomarem as doses mesmo com as dificuldades trazidas pelo coronavírus. Mas o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) fez o oposto: cortou mais da metade dos gastos com propaganda da vacinação, segundo dados inéditos obtidos pela Repórter Brasil via Lei de Acesso à Informação.

O resultado? Uma queda histórica na imunização de crianças e adolescentes em 2021, com a pior cobertura vacinal em mais de 30 anos. E, juntamente com esse quadro considerado um “retrocesso absurdo”, vem o risco do retorno de doenças erradicadas há anos, como a paralisia infantil (poliomielite).

No ano passado, o Ministério da Saúde gastou R$33 milhões em apenas duas campanhas (gripe e multivacinação), uma redução de 52% ante 2020, quando foram gastos R$69 milhões nas campanhas de gripe, sarampo, poliomielite, vacinação geral e febre amarela. O corte é ainda maior se comparado a 2017, quando o Programa Nacional de Imunizações (PNI) aplicou R$97 milhões em cinco campanhas: hepatites, febre amarela, multivacinação, gripe e HPV. Os valores foram corrigidos pela inflação.

“Eu ouço as pessoas dizendo que não tem mais campanha de vacinação. Mas todo ano tem. O que não tem mais é a comunicação”, critica Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

As ações de comunicação incluem campanhas publicitárias em rádio, tv e internet, além de outdoors, cartazes, folders, cartilhas e materiais educativos, distribuídos em postos de saúde e locais de grande circulação, como o transporte público.

Fonte e matéria completa: https://reporterbrasil.org.br/2022/03/com-pandemia-e-corte-de-verbas-de-propaganda-vacinacao-infantil-despenca-a-pior-nivel-em-3-decadas/