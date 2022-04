Carro cai dentro de estacionamento de condomínio

Esse dia foi escolhido para que as pessoas possam pensar na sua própria saúde e hábitos alimentares

O Dia Mundial da Saúde e Nutrição é celebrado em 31 de março. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015 e é uma oportunidade para refletir sobre a forma como o recurso mais importante de um indivíduo é tratado: o corpo

Essa data também serve para mostrar que saúde e nutrição andam juntas, pois, fundamentalmente, um depende do outro. De acordo com o nutricionista Guilherme Nascimento, uma vida com qualidade, primeiramente, é aquela que está longe de problemas de saúde. Guilherme alerta para o fato de que atualmente, o que mais mata são doenças relacionadas ao estilo de vida. Hábitos alimentares principalmente.

Dados da OMS revelam que a doença cardíaca é a principal causa de morte em todo o mundo nos últimos 20 anos. A causa de ataques cardíacos e AVCs geralmente são uma combinação de fatores de risco, como o uso de tabaco, dietas inadequadas e obesidade, sedentarismo e o uso nocivo do álcool, hipertensão e diabetes. Ou seja, podem ser evitados com um estilo de vida saudável e bons hábitos alimentares.

Outro fato interessante, e no mínimo assustador, é que um medicamento utilizado para redução dos níveis de colesterol é o remédio mais vendido no mundo. Os remédios para pressão alta e diabetes também entram nessa lista. Estes também podem ser cuidados com alimentação.

“Tudo que você come te compõe e viver bem é necessitar o mínimo ou não necessitar de fármacos”. Guilherme nascimento

Para muitas pessoas nutrição é dieta, sofrimento e pura estética. Mas, Guilherme acredita e vê na prática que é muito mais que isso, pois vidas são transformadas por meio de uma consulta que agrega valor para o indivíduo que posteriormente tem qualidade de vida, que deixa de usar fármacos, que tem as funções fisiológicas funcionamento perfeitamente e assim por diante.

Olhando para trás, as gerações passadas eram muito melhores nesse quesito do que a atual. “Muitas vezes nossos avós comiam melhor do que nós sem ter um nutricionista”, comenta Guilherme.

Perceba que, realmente, as gerações passadas tinham menos opções nas prateleiras do mercado e eram mais saudáveis. Hoje os rótulos “fit” ganham cada vez mais espaço no armário das pessoas, quando muitas vezes esses alimentos não tem nada de fit. As frutas e verduras são e sempre serão a primeira opção saudável que um indivíduo pode e deve comer.

“Comer bem deveria ser um instinto, mas hoje não é”. Guilherme nascimento

Ter uma boa e equilibrada alimentação não depende da idade ou geração. Guilherme acredita, inclusive, que a nutrição deve estar agregada ao quadro de ensino básico em um futuro próximo. Uma criança saudável hoje é um adulto saudável amanhã. “Comer bem não é tão difícil quanto parece. Temos muitas informações disponíveis hoje e profissionais, ou pseudo profissionais, que criam um problema para vender a solução. Mas, não é isso. Comer bem é bem mais simples do que se vê por aí”, finaliza o nutricionista.

