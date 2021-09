Escolinhas de Futsal no Moreirinha e Arcadas estão de volta

Devido à falta de doses da vacina Astrazeneca, a Prefeituta de Amparou está aplicando segunda dose de Pfizer para quem começou a imunização com Astrazeneca a precisa terminar o esquema vacinal até dia 15 de setembro.

A falta de doses está acontecendo em todo o estado de São Paulo, e essa é uma medida emergencial e segura que já foi realizada em outras cidades. Segundo pesquisas, a vacinação heteróloga (com doses de imunizantes diferentes) apresenta uma resposta imune com um número de anticorpos até maior do que a vacinação tradicional, com duas doses do mesmo imunizante.