Escolas Municipais de Jaguariúna têm alunos premiados na Olimpíada Nacional de Matemática

Na manhã desta quarta-feira, 07, a equipe da Polícia Militar de Jaguariúna que estava em patrulhamento realizou uma ação que resultou na prisão de um indivíduo que roubou uma panificiadora.

O Cabo Bruno e Cabo Johny tomaram a ciência do roubo que ocorreu na Panificadora Serra Dourada, por volta das 6h20 desta quarta e, de posse das imagens das câmeras de monitoramento da panificadora e das características do indivíduo, intensificaram o patrulhamento com o intuito de localizar o autor.

Um homem com as características repassadas logo foi localizado pelos PM na Rua Eduardo Tozzi e, após a abordagem, a vítima/proprietária da panificadora reconheceu sem sombra de dúvidas o abordado. Diante das circunstâncias foi dada à voz de prisão ao indivíduo pelo crime de roubo.

Durante a apresentação da ocorrência na Delegacia de Polícia, compareceram mais duas vítimas de roubo tendo o autor as mesmas características, e que também havia imagens de monitoramento referente o ocorrido, sendo um no dia 02, no ônibus da Empresa Metrópolis e outro cometido no dia 03, no estabelecimento comercial Desejo Íntimo. Ambas as vítimas também o reconheceram como sendo o autor dos roubos.

Após a elaboração das documentações pertinentes o indiciado permaneceu preso à disposição da justiça.

