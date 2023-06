Indivíduo que roubou panificadora em Jaguariúna é preso por policiais militares

Depois de passar por Campinas, no início deste mês, o Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra chega em Jaguariúna ainda mais orgulhoso de ser caipira, entre os dias 09 e 11 de junho. Das 18h de sexta feira, 09, às 22h de domingo,11, o evento que honra a cultura caipira há sete anos ratifica seu compromisso nesta que é sua 26ª edição.

Ela vai reunir 32 opções gastronômicas e 12 atrações musicais no Espaço Multiuso Boulevard, vizinho à Estação Maria Fumaça. Entre as opções gastronômicas, destaque aos pratos feitos em fogo de chão, em disco de arado, na parrilla e nos defumadores, que lembram aquelas receitas de família tradicionais e fortalecem a cultura caipira.

As operações do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra estarão distribuídas em três alamedas: doce, salgada e dos produtores. Há uma área kids com brinquedos e atrações infantis para os pequenos. E, ainda, uma loja de souvenirs da marca. Destaque às operações do Festival Eu Amo Chocolate, ideais para celebrar o amor e presentear na véspera do Dia dos Namorados (12) e de Santo Antônio (13), o santo casamenteiro.

A programação cultural está recheada de atrações musicais e de dança. Na noite de sexta-feira, 09, grande abertura com a banda Queen Lives, às 20h. No sábado, 10, às 15h30, a dupla Betho & Menon anima o público. No domingo, 11, a apresentação da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary será às 12h30 e o grupo conduzirá o Momento de Fé, com a chegada da imagem de Nossa Senhora de Aparecida à Estação Jaguariúna.

Jaguariúna, mais caipira do que nunca, recebe a 26ª edição do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra

IMPORTANTE: A entrada é gratuita, mas a organização frisa a importância de doação de ração para pets ou de 1Kg de alimento não perecível (itens de cesta básica).

O trenzinho do caipira vai de estação em estação

A Estação Jaguariúna coleciona inúmeras histórias, algumas delas já relacionadas ao Sabores da Terra. Em 2017, em uma de suas ações mais emblemáticas, o festival resgatou uma tradição cultivada há mais de 45 anos por funcionários da ferrovia Mogiana: assar porcos aproveitando o calor gerado pela alimentação da caldeira do trem. Foi o “Porco na Fornalha da Maria Fumaça”, ação conjunta com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) envolveu cozinheiros e pesquisadores convidados, como Erick Alsaro (chef da DUO – Bruschetteria & Bottega, de Campinas/SP) e Ivan Achcar (um dos fundadores da EGG Educa, de São Paulo/SP). Por questões de logística, a ação não se repetiu neste ano. “Nosso sonho é repetir a dose”, aposta Renata Meneghetti Tannuri, idealizadora do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra e diretora da Elo Produções, que realiza esse e outros eventos culturais no Interior paulista desde 2000. Para quem quiser matar as saudades, basta assistir ao vídeo do videorrepórter Rodrigo Leitão no YouTube.

Nesta 26ª edição do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra, haverá um passeio de trem, na manhã do domingo – uma ação conjunta com a Prefeitura Municipal de Jaguariúna e exclusiva para convidados. Um dos pontos de parada será Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna. Primeiro espaço do gênero na Região Metropolitana de Campinas (RMC), localizado na Estação de Guedes (1945), patrimônio histórico do município, o Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna abriga uma exposição permanente sobre

os costumes e a tradição caipiras: linguagem, culinária, música e folclore. Aos sábados, domingos e feriados, a visitação, gratuita, pode ser feita das 9h às 14h.

“Jaguariúna tem esse orgulho do caipira que tanto celebramos. A inauguração do Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna foi um presente para a cidade. De imediato, pensei no espaço do nosso Caipiraverso, que será inaugurado em Indaiatuba e tive a certeza de que estamos no caminho certo. Quem visita a Estação Guedes se depara com aquele acervo maravilhoso, rico. É um privilégio passar por lá”, comenta Renata ao traçar um paralelo entre momentos coincidentes e antecipar a estreia do Caipiraverso, espaço interativo do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra e que deve estrear na 27ª edição, em Indaiatuba.

“Fazemos nossa parte à nossa moda. O Sabores da Terra leva um pedacinho do “ser caipira” por onde passa. Somos itinerantes e, mesmo sendo uma experiência diminuta desse universo, nosso objetivo também é contribuir à preservação da cultura”, assinala a produtora.

