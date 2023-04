Erupção de vulcão na Rússia lança nuvem de cinzas de 10 quilômetros de altura e gera alerta para aviação

Voo decolou de Katmandu, capital do país, neste domingo, 15, com 72 pessoas a bordo. Esse é o acidente com mais vítimas no país desde 1992

A queda de um avião bimotor no oeste de Pokhara, no Nepal, deixou pelo menos 68 mortos neste domingo, 15, segundo a autoridade de aviação civil do país. O voo tinha 72 pessoas a bordo e havia decolado de Katmandu, capital do país. Foram retirados 67 corpos do local.

Segundo o banco de dados da Aviation Safety Network, este é o acidente com mais mortos dos últimos 30 anos no Nepal desde 1992, quando um Airbus A300 da Pakistan International Airlines caiu em uma encosta ao se aproximar de Katmandu, matando 167 pessoas.

A aeronave que caiu neste domingo, 15, uma ATR 72, era operada pela empresa de voos domésticos Yeti Airlines. Um representante da companhia aérea informou que dentre os ocupantes estão duas crianças, quatro tripulantes e 15 estrangeiros.

O avião levava pessoas das seguintes nacionalidades: 57 nepaleses (incluindo as duas crianças), cinco indianos, quatro russos, dois sul-coreanos, um irlandês, um australiano, um francês e um argentino, segundo autoridades do aeroporto de onde decolou a aeronave.

Um porta-voz do aeroporto do Nepal disse que as buscas foram paralisadas neste domingo por causa da chegada da noite e pouca iluminação. Os trabalhos para encontrar os quatro passageiros ainda desaparecidos serão retomados nesta segunda, 16.

A viagem de Katmandu para Pokhara é uma das rotas turísticas mais populares do país do Himalaia. O voo curto, e a viagem de carro leva seis horas em estradas montanhosas.

O tempo estava claro no domingo, disse Jagannath Niroula, porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Nepal.

Queda de avião mata pelo menos 68 no Nepal em acidente aéreo com mais mortos no país em 30 anos

De acordo com informações do aeroporto de Seti Gorge, o avião fez contato às 10h50 (05h05 GMT) e caiu na sequência.

“Metade do avião está na encosta, e a outra metade caiu no desfiladeiro do rio Seti”, disse Arun Tamu, morador local, que disse que chegou ao local minutos depois que o avião caiu.

O primeiro-ministro do Nepal, Pushpa Kamal Dahal, convocou uma reunião de gabinete de emergência após a queda do avião, disse um comunicado do governo.

LEIA TAMBÉM:

Após o acidente, a Yeti Airlines diz ter cancelado todos os voos regulares marcados para 16 de janeiro.

Modelo do avião

O ATR72 da fabricante de aviões europeia ATR é um avião turboélice bimotor amplamente utilizado, fabricado por uma joint venture da Airbus e da italiana Leonardo. A Yeti Airlines possui uma frota de seis aviões ATR72-500, de acordo com seu site.

“Os especialistas da ATR estão totalmente empenhados em apoiar tanto a investigação quanto o cliente”, disse a empresa no Twitter, acrescentando que seus primeiros pensamentos foram para os afetados, após terem sido informados do acidente.

As empresas Airbus e a Leonardo não responderam, até o momento, aos pedidos de comentários.

De acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24 disse no Twitter que a aeronave da Yeti Airlines tinha 15 anos e estava equipada com um transponder antigo com dados não confiáveis.

Em seu site, a Yeti se descreve como uma operadora doméstica líder. A empresa também é dona da Tara Air, e as duas juntas oferecem a “rede mais ampla” do Nepal , diz a empresa.

“Estamos baixando dados de alta resolução e verificando a qualidade dos dados”, afirma. Fonte: g’

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui