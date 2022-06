Equipe de Saúde promove ações do Programa de Combate ao Tabagismo

O tabagismo é uma doença e a equipe do Departamento de Saúde da Prefeitura de Morungaba está ajudando diversas pessoas que decidiram parar de fumar. O Programa de Combate ao Tabagismo, desde o início de maio, está promovendo ações em grupo no Caps “Durvalina Martins Pellisson”, no bairro Brumado.

A equipe do programa é formada pelos médicos, a Dra. Isabel Cristina Ferreira e o Dr. Ivan Macarini Cherchiglia Vilela; as enfermeiras Marcia Lemes de Oliveira e Marina Baptista Narducce; a farmacêutica Andressa Janete da Silva Guttner; a nutricionista Rachel Priscila Banin e a psicóloga Amanda Calegon Mendes.

O programa integra reuniões, palestras e relaxamento. No mês passado, uma das palestras foi ministrada pela enfermeira Márcia que explicou os benefícios indiretos e a longo prazo obtidos após parar de fumar, além de orientações sobre como prevenir a recaída e sobre como permanecer sem cigarros. Ao final do encontro, foi realizada uma vivência de relaxamento e de meditação orientada pela técnica em Enfermagem Cíntia Barbieri Saviolli.

NOVAS TURMAS

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo é disponibilizado no SUS por meio do Instituto Nacional de Câncer (INCA) que é o órgão do Ministério da Saúde, em parceria com os municípios.

As ações desenvolvidas vêm gerando uma diminuição da aceitação social do tabagismo, fazendo com que um número cada vez maior de pessoas queira parar de fumar, evidenciando a importância de priorizar o tratamento do fumante como uma estratégia fundamental no controle do tabagismo.

Desde 2002, o SUS oferece ao fumante que deseje parar de fumar um tratamento adequado, com metodologia embasada em evidências científicas.

O Departamento de Saúde da Prefeitura de Morungaba está com inscrições abertas para novas turmas no município. O atendimento é totalmente gratuito. A terapia é baseada em sessões em que profissionais treinados pelo Inca ajudam os fumantes a identificar situações que os levam a fumar e a conviver com elas.

PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO (GRATUITO)

Inscrições abertas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqxpn2eux7ZoB6PoFE0ItrK3mmowCwrEg5NRF-3dXDKPBhbA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR32fIfXkbhKudAzY9BiofwDSMNc8WfsIgTN0WkGtyW4HE5GwrMa3wrTiDg

Início: 23 de junho, às quintas-feiras, das 14 às 15h

Local: Caps “Durvalina Martins Pellisson” (Brumado)