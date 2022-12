Empresas da região de Campinas se mobilizam para garantir o Natal de crianças e adolescentes

Campanhas e apadrinhamentos com apoio de funcionários e parceiros beneficiam mais de 380 pessoas de três entidades da cidade

Com a chegada do Natal, a mobilização de pessoas, grupos e amigos para arrecadar doações de brinquedos a alimentos em rol de crianças e famílias carentes e em situação de vulnerabilidade já é uma tradição. Nos últimos anos esse movimento vem sendo engrossado com a entrada em cena de empresas que se mobilizam para incentivar funcionários, parceiros e clientes a apadrinharem ou doarem brinquedos e fazer a data mais calorosa e especial para os mais necessitados.

Um dos exemplos dessa corrente do bem das empresas é a Cia Athletica Campinas. As unidades do Galleria Shopping e Clube Cultura mantém uma parceria com a Creche Tia Lea e todo ano promove uma campanha junto aos funcionários e alunos para apadrinhamento de crianças da instituição. Neste ano, 81 cartinhas foram retiradas e as doações entregues às crianças em uma festa no último final de semana.

“Fazemos este tipo de ação há alguns anos, incentivando funcionários e alunos a participarem de uma ação solidária em prol das crianças que precisam, levando um pouco de alegria em uma data tão especial”, conta Edward Bilton, gerente de Marketing da Rede.

Outra iniciativa foi realizada pela Rede Vitória Hotéis, em parceria com a Noblu. Na última edição do 5 Hours Bick Day, realizado na primeira semana de dezembro, os participantes do evento doaram 150 brinquedos, mais R$5 mil em dinheiro, que foram entregues nesta terça-feira para as crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 18 anos, atendidas pelo Grupo Primavera Campinas. Localizada no Jardim São Marcos.

Eduardo Porto, gerente de Vendas e Marketing, explica que este tipo de ação “já faz parte tanto do evento esportivo como de outras ações da Rede Vitória”. Neste ano, ela contou como o apoio da Domino’s Pizza Brasil, Gelato Borelli Cambuí e Accor do Brasil.

Como ocorre há quase 30 anos consecutivos, crianças e adolescentes atendidas pelo Instituto Educacional “Construindo o Saber”, no Parque Oziel, em Campinas, terão um Natal mais acolhedor com a campanha “Faça uma Criança Feliz neste Natal”. Criada por Valéria Guimarães e pela empresa AG Antecipa, e apoio de empresas e pessoas físicas, a iniciativa apadrinha 150 crianças e adolescentes com idades entre 07 e 17 anos matriculados e que frequentam os projetos sociais e educacionais mantidos pela entidade.

Alexandre Guimarães, um dos responsáveis pela campanha solidária, conta que o projeto de apadrinhamento nasceu na antiga entidade “Pequeno Paraíso” no Bairro do São Fernando e em 2009 passou a atender o Instituto Educacional “Construindo o Saber”, que atende cerca de 400 famílias da Gleba B do Parque Oziel.

“Todo ano, convidamos empresas parceiras e amigos para apadrinha uma das 150 crianças e adolescentes matriculadas na entidade”, explica. “Cada padrinho fica responsável por um kit personalizado contendo um conjunto roupa, calçado, um brinquedo educativo e um doce, mas muitos dos padrinhos acabam complementando os presentes com itens de higiene pessoal e materiais escolares”.

Alexandre Guimarães conta que mesmo durante a pandemia a iniciativa do Natal solidário se manteve ativa, mesmo sem a presença física dos padrinhos que acompanham anualmente a entrega. “Neste ano, vamos fazer a entrega dos 150 kits, já doados com antecedência pelos padrinhos, no próximo dia 17 de dezembro, com uma carreata até o local”, explica ele.

