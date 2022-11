Empresa abre 20 vagas na área de vendas em Campinas

A seleção acontece até 11 de novembro e não precisa ter experiência para participar

Entre os dias 07 e 11 de novembro, acontece o funil de vendas em Campinas, para pessoas que queiram entrar na área de vendas. O treinamento para as vagas é gratuito, promovido pela empresa A.Live Tell, uma empresa que atua no ramo de vendas, que fará uma seleção de 50 pessoas com 20 vagas disponíveis em seu processo de captação Hunting, para que elas passem pelo treinamento técnico e desafios a fim de serem contratadas.

A iniciativa busca profissionais de formações variadas, que querem ingressar na área de vendas. O treinamento terá duração de duas semanas no período de duas horas. Os candidatos selecionados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento, treinamento técnico e desafios.

O corpo docente (mentores e professores) são especialistas de mercado e desempenham um papel muito importante na construção do conhecimento, treinamento e trabalhando com os alunos para a acomodação deles na empresa, através de desenvolvimentos diários acompanhados pelos Ubuntus. (Aprendizez que chamamos de Ubuntu)” “Ubuntu” Eu sou porque somos – uma filosofia africana seguida pela empresa em que diz que “quanto melhor você é, melhor eu sou” Significa ser bom através do próximo, compartilhando o conhecimento nas duas direções” diz o fundador do projeto Eliel Ebenézer.

O novo projeto traz uma proposta diferente, formando vendedores com um aprendizado na prática, com mentores e professores capacitados para o desempenho de cada etapa do processo. “Nós propomos usar nossa metodologia para fazer com que as pessoas se encantem pela empresa e pela área de vendas e ” diz Dayane Oniles, administradora do projeto.

Seleção:

Duração: 60 segundos

Seleção Presencial dos aprovados (será confirmado por e-mail e contato)

Dias 07/11/2022 e 11/11/2022

Exigências:

– Aprovação nas etapas de desafios propostos no casting, não ter antecedentes criminais, ter facilidade para vendas, dentre todos serão selecionados os que mais se adaptaram.

Tempo de treinamento antes do início: Duas semanas com aproximadamente 2 horas de duração.

Contato: [email protected] (11) 99627-6252

