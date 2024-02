Em Morungaba: Integrantes do Conseg se reúnem para importantes temas de Segurança

O prefeito de Morungaba Profº Marquinho de Oliveira, o diretor de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Profº Julio do Vadu, Sylvio Campos e Marcelo Craveiro coordenadores do projeto esportivo “Atletas de Morungaba” estiveram participando de uma importante reunião em Brasília juntamente com o Ministro do Esporte André Fufuca e o Senador Giordano. Com uma pauta de grande relevância, no gabinete do ministro foram discutidos temas cruciais para o município, explorando a perspectiva empolgante de que a cidade venha a ser contemplada pelo programa “Segundo Tempo” do Governo Federal e dessa forma poder aumentar as opções de escolas de esportes na cidade.

O programa tem a missão de democratizar o acesso ao esporte, sendo uma ponte vital para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens em áreas de vulnerabilidade. O ministro André recebeu um ofício solicitando a inclusão de Morungaba no programa “Segundo Tempo” em 2024.

O senador Giordano, por sua vez, recebeu o pedido oficial de recursos para manutenção do projeto “Atletas de Morungaba” para o próximo ano. Este projeto é custeado por meio de emenda parlamentar enviada por Giordano e atende 215 crianças e jovens com idades entre 6 e 16 anos no contraturno escolar nas dependências do recém reformado Ginásio Municipal de Esportes Luís Seraphim, as segundas, quartas e sextas, de manhã e à tarde.

Por fim, o Ministro e o Senador foram presenteados com uma camiseta personalizada do projeto esportivo “Atletas de Morungaba”.

