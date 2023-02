Em Morungaba: Creche no Santo Antônio recebe mesas de alimentação

A Band Mais TV promoveu na semana passada um café da manhã com prefeitos de cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC). O encontro teve como objetivo realizar a abertura e apresentação do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, que premia os municípios que cumprem boas práticas de gestão.

Além de prefeitos de outras 29 cidades, o prefeito da Estância Climática de Morungaba participou do café da manhã que também contou com a presença do diretor geral da Band Mais TV, Cláudio Giordani, o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Johnny Saad, o presidente executivo do Instituto Aquila, Raimundo Godoy.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila, para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

LEIA TAMBÉM:

“Neste ano vamos intensificar ainda mais as ações com políticas públicas mais eficientes com o objetivo único de podermos oferecer a nossa população e aos visitantes uma cidade com uma qualidade de vida ainda melhor”, comenta o prefeito de Morungaba.

IGMA

O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

A plataforma IGMA foi criada com a intenção de promover uma visão sistêmica das cidades do Brasil. Assim, o Aquila busca engajar a população e os gestores municipais na busca pela melhoria do serviço público e o consequente ganho de qualidade de vida da população.

Nos índices de 2022 que constam na plataforma (igma.aquila.com.br), por exemplo, a área de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Morungaba recebeu a nota 81,15 – considerada uma excelente nota de acordo com os critérios do instituto.

