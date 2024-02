Em Morungaba: Cantora Victória Huggler se apresenta no Teatro Municipal

Fevereiro é um mês especial para os professores morungabenses Julio César de Moraes (Julio do Vadu) e Márcio Adriano Giovanelli, pois completam seis anos a frente das categorias de base “menores” do Guarani Futebol Clube.

Tudo começou em meados de fevereiro no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, por indicação do ex-jogador e ídolo do Guarani Renato. Foi quando apresentaram um projeto para promover a gestão das categorias de base sub 11 e sub 13 bugrinas. Na oportunidade estavam presentes o então presidente da época Dr. Palmeron, Neto Nazário, Gustavo Rosolen, Nelson da Silva, Dr. Paulo Sabione (Piriquito) e os ex-jogadores e Guarani FC Renato e João Paulo.

Dias depois, receberam uma ligação do próprio presidente informando sobre a aprovação da proposta. Na semana seguinte começaram os trabalhos de captação e formação das equipes sub 11 e sub 13 para a disputa do Campeonato Paulista de base que teria início em 45 dias. A partir daí começava uma vitoriosa trajetória e uma gestão exemplar à frente do único clube do interior a ser campeão brasileiro.

Devido ao excelente trabalho realizado em 2018, Julio e Márcio, atenderam ao pedido do ex-jogador João Paulo e aceitaram o desafio de formar as categroias sub 12 e sub 14 para 2019, sendo assim, de duas categorias, passaram para quatro categorias.

A partir daí começava definitivamente a trajetória gloriosa da base alviverde campineira e durante esses seis anos foram mais de 30 finais disputadas com 23 títulos conquistados e 8 vices campeonatos, através de um trabalho sério, transparente, profissional e de sucesso, prova disso é que os gestores renovaram o contrato por mais duas oportunidades e com dois presidentes diferentes, sendo eles, Ricardo Moisés, atual CEO do clube e com o atual presidente André Marconatto em maio de 2023, o qual, tem a vigência até 31 de dezembro de 2025.

Importante registrar que essa parceria entre os gestores e o Guarani FC só teve sucesso devido à confiança da diretoria e certamente aos colaboradores que sempre apoiaram e acreditaram nos trabalhos da comissão técnica, aliás, comissão técnica que conta com mais de 130 garotos de 10 a 14 anos distribuídos nas categorias sub 10, 11, 12, 13 e 14, as quais, realizam seus treinamentos na cidades de Morungaba e Pedreira as terças e quintas a tarde.

A comissão técnica é composta por, Gustavo Rosolen (diretor), Renato Morungaba (coordenador), Julio do Vadu (técnico sub 14), Willian Lourenço (técnico sub 13), Robert Guilherme (técnico sub 12), Leomar Rodrigues (técnico sub 10 e sub 11), Marcio Giovanélli (preparador físico), Leandro Santos (treinador de goleiros), Murilo Augusto (preparador físico), Icaro Giovanélli (rouparia), Igor Moraes (treinador de goleiros) e Rogerio Guedes (administrador).

