Em Morungaba: Atendimentos da Carreta da Mamografia prosseguem até o dia 1º de junho

A troca de iluminação pública convencional pelo sistema com LED em todos os bairros da cidade é uma das metas do Plano de Governo da atual gestão administrativa da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba. O programa “Morungaba 100% LED” teve início no ano passado e contemplou diversos bairros do município. Outra etapa do programa terá início em breve, já que o Governo do Estado de São Paulo liberou mais recursos para Morungaba.

O prefeito de Morungaba, Marquinho Oliveira, acompanhado pelo vice-prefeito Luís Fernando Miguel, participou da Cerimônia de Assinaturas de Convênios realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, quando foram liberados R$533,4 milhões para 219 municípios paulistas que investirão os recursos na área de Saúde e de Infraestrutura. Também participaram da cerimônia os vereadores Ramon Moraes e Rogério Fanchin.

Para Morungaba, o valor total do convênio é de R$1.388.063,72, sendo R$900 mil provenientes do Estado e o restante como contrapartida do município. Esse investimento representa mais uma importante etapa da implantação do Programa 100% LED.

“Assinamos um importante convênio para darmos concluirmos o nosso programa ‘Morungaba 100% LED’ que se trata de um marco no avanço da qualidade de vida dos cidadãos, com a troca de toda a iluminação de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, garantindo segurança e uma iluminação melhor para nossa população”, comemorou o prefeito Marquinho.

A modernização da iluminação pública é um passo significativo rumo à eficiência energética e ao aumento da segurança nas ruas de Morungaba. Com baixo consumo de energia, a iluminação pública com LED reduz gastos com manutenção de luminárias e gera uma grande economia nas contas de energia do município – que pode cair até pela metade.

