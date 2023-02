Em Morungaba: 785 ciclistas participam da Copa FBR de Mountain Bike

Município ficou atrás de duas capitais

Morungaba encerrou o ano de 2022 como o 4º município brasileiro em exportação de peças do vestuário classificados “Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, maiôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha” – itens de vestuário esportivo – com valor exportado de US$734.462 FOB (Free On Board).

À frente de Morungaba neste item, estão duas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, e o município de Cotia. O principal destino do item exportado foi Portugal. Outros países com quem Morungaba também se relacionou em exportações foram Estados Unidos, Índia, Argentina e Paraguai, que juntos totalizaram US$1.172.317,00 FOB em negócios.

“Por outro lado, em 2022 Morungaba importou aproximadamente US$5,7 milhões FOB em fibras artificiais não contínuas, ficando igualmente em 4º lugar no país atrás de Itapira (SP), Canelinha (RS) e Itajaí (SC). As principais origens destes produtos importados foram Indonésia e Áustria. Empresas de Morungaba também fizeram negócios com Itália, Índia e China na ordem de US$2,5 milhões FOB em 2022”, explica o diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento, Marcel Assis Mendes de Oliveira.

Destaques em anos anteriores

Morungaba vem se destacando no cenário da exportação nos últimos anos. No primeiro semestre de 2019, por exemplo, empresas do município exportaram US$ 1.006.018 FOB em itens de vestuário e insumos para indústria farmacêutica. Entre janeiro e maio de 2020, Morungaba foi a cidade do Brasil que mais exportou itens de vestuário esportivo – US$ 609.448 FOB neste período. No 1º trimestre de 2021, Morungaba foi a cidade do Brasil que mais exportou fios de fibras artificiais US$ 81.945 FOB. E, em 2021, Morungaba foi a terceira cidade do país em exportação de itens de vestuário esportivo, que totalizaram US$ 636.446 FOB.

A Prefeitura de Morungaba sempre está em busca de novas empresas para se instalar na cidade, promovendo o incentivo fiscal e outras oportunidades por meio da Lei do Proinvest. Há incentivos para as exportações de itens produzidos no município. As empresas enquadradas no Proinvest que exportam seus produtos têm incentivos econômicos em relação aos fretes intermunicipais que tiveram como origem o município, e restituição de valores a título de participação no Fundo relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de exportações.

