‘Elvis’ leva a glória e a decadência do rei do rock ao festival de Cannes

Ex-CEO da Fórmula 1 pagou fiança e foi solto. Ele partiu em um voo particular para a Suíça após a liberação na Delegacia da Polícia Civil no aeroporto de Campinas (SP).

Bernie Ecclestone é preso – O ex-CEO da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, de 91 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25) por porte ilegal de arma no Aeroporto Internacional de Viracopos , em Campinas (SP). A pistola calibre 32 sem documentação regular estava na bagagem dele, no bolso de uma camisa, e foi detectada no raio-x.

De acordo com informações do boletim de ocorrência obtidas com exclusividade pelo g1, a bagagem foi levada para a área de embarque da Polícia Federal após a suspeita. A arma da marca LW Seecamp estava sem o carregador e sem munições.

“O conduzido alegou ser proprietário da arma, de forma irregular, mas alegou não ter conhecimento que estava em sua bagagem pessoal”, disse a Polícia Civil, em nota. O ex-CEO prestou depoimento e foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Quer saber Notícias de Engenheiro Coelho – Clique aqui

À Polícia, Ecclestone alegou ter comprado a pistola de um mecânico da Fórmula 1 há aproximadamente cinco anos. Segundo o boletim de ocorrência, a arma seria mantida em uma propriedade rural no interior de São Paulo.

A reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, apurou no aeroporto que o empresário inglês estava no Brasil há cerca de um mês.

Bernie Ecclestone foi preso em Viracopos por porte ilegal de arma de fogo — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Bernie Ecclestone é preso e Fiança é de R$ 6 mil

A arma foi apreendida e o crime previa pena de quatro anos de reclusão. No entanto, o delegado do caso considerou fatores como a natureza da infração e a “notável condição pessoal de fortuna do indiciado”, bem como a vida pregressa de Bernie e as circustâncias indicativas da sua periculosidade.

Bernie Ecclestone é preso Em Campinas

Assim, foi definida uma fiança de R$ 6.060, que foi paga por Ecclestone na hora. O valor equivale a cinco salários mínimos.

O empresário não quis acionar o seu advogado, segundo a Polícia Civil, e a esposa dele a brasileira Fabiana Ecclestone, foi a intérprete – o ex-CEO não fala português.

Bernie foi colocado em liberdade provisória, segundo o registro na Polícia Civil, que abriu investigação sobre o caso. Em seguida, o casal partiu para a Suíça em um voo particular.

Bernie Ecclestone é preso – Ecclestone foi CEO da Fórmula 1 — Foto: Reuters

O caso ocorreu às 21h30 desta quarta durante a inspeção na bagagem do suspeito e foi registrado na 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) da Polícia Civil localizada no terminal.

A unidade pertence ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Bernie Ecclestone é preso no Aeroporto de Viracopos

Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas — Foto: Reprodução/EPTV

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Além disso, a Gazeta tem uma super novidade para você! Que tal receber as receber as principais notícias que são veiculadas no Portal da Gazeta Regional direto no seu WhatsApp, totalmente gratuito?

Gazeta Regional

Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Quer saber Mais sobre Notícias de Engenheiro Coelho e Região? Clique aqui